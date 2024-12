Ballando con le Stelle perde un pezzo da novanta: la star sceglie l’Inghilterra

I ballerini italiani stanno vivendo un momento d’oro nel panorama televisivo britannico. Dopo il trionfo di Vito Coppola a Celebrity MasterChef, già vincitore di Ballando con le Stelle in coppia con Arisa, un altro volto noto della danza italiana si prepara a conquistare il pubblico inglese: Giovanni Pernice parteciperà infatti alla prossima edizione di Celebrity Hunted, in onda dal 5 gennaio 2025.

Il fenomeno dei ballerini italiani nel Regno Unito non accenna a fermarsi. Da Strictly Come Dancing, l’equivalente britannico di Ballando con le Stelle, i nostri professionisti stanno conquistando spazi sempre più ampi nel mondo dell’intrattenimento inglese. La vittoria di Vito Coppola nel cooking show della BBC ha aperto nuove prospettive per questi talentuosi performer.

Tra Italia e Inghilterra: il momento di Giovanni

Attualmente impegnato a Ballando con le Stelle in coppia con Bianca Guaccero, Giovanni Pernice sta vivendo una fase particolarmente intensa della sua carriera. Sul futuro in Strictly Come Dancing, il ballerino mantiene un atteggiamento cauto: “È troppo lontano. Al momento sono concentrato solo su Bianca… e sto bene a Ballando con le Stelle”, ha dichiarato.

La partecipazione a Celebrity Hunted, che andrà in onda su un’emittente concorrente della BBC, rappresenta una nuova sfida per Pernice. Il suo rapporto attuale con Bianca Guaccero sta portando risultati che vanno oltre la semplice performance di ballo. Come ha rivelato la stessa attrice: “Sto imparando una delle cose più importanti per la vita in generale, quello di fidarmi e affidarmi a qualcuno. Lui sta scardinando dei muri e non si arrende”.

Il successo dei ballerini italiani nel mercato televisivo britannico evidenzia una tendenza interessante. La loro capacità di adattarsi a format diversi, dal ballo ai reality show, dimostra una versatilità che il pubblico inglese sembra particolarmente apprezzare. Il caso di Vito Coppola, vincitore di Celebrity MasterChef, ha aperto la strada a nuove opportunità.

L’avventura di Pernice a Celebrity Hunted rappresenta un’ulteriore conferma di questa tendenza. La scelta di un’emittente concorrente della BBC aggiunge un elemento di particolare interesse alla vicenda, considerando il suo legame con Strictly Come Dancing. Difficile quindi che il ballerino possa tornare al dancing show inglese e a questo punto anche quello italiano essendo Ballando con le Stelle parte dello stesso format.

La presenza di questi professionisti italiani sta contribuendo a ridefinire il panorama dell’intrattenimento britannico, creando un ponte culturale attraverso la danza e lo spettacolo. Il loro successo non si limita alla pista da ballo, ma si estende a vari aspetti del mondo televisivo.