Sonia Bruganelli non perde tempo: dopo la Rai le porte del programma Mediaset

Sonia Bruganelli ha recentemente intrattenuto i suoi fan in una diretta Instagram, durante la quale ha risposto a numerose domande dei suoi ammiratori. Tra le rivelazioni più interessanti, ha annunciato che lunedì prossimo sarà nello studio del Grande Fratello, anche se il ruolo che ricoprirà resta avvolto nel mistero. La sua presenza potrebbe rappresentare un ritorno molto discusso, alimentando le voci sul suo futuro televisivo.

Durante la diretta, Bruganelli ha anche commentato la situazione di Angelo Madonia dopo la sua uscita da Ballando con le stelle, dimostrando di essere sempre aggiornata sui principali eventi del mondo dello spettacolo. Inoltre, ha dichiarato il suo tifo per due concorrenti del talent: Tommaso Marini e Sofia Berto, definendoli la sua coppia preferita. Curiosamente, Sofia sarebbe legata sentimentalmente a Davide Bonolis, figlio di Sonia e Paolo Bonolis.

“Lunedì ci vado”: il ritorno di Sonia al Grande Fratello

Un momento particolarmente interessante della diretta è stato quando un fan ha elogiato Sonia, sostenendo che con lei tra le opinioniste il programma sarebbe stato “perfetto”. La sua replica non si è fatta attendere: “Infatti lunedì ci vado”, ha confermato, per poi chiarire che la sua sarà probabilmente una semplice visita: “Vado a trovare”. Tuttavia, le sue parole hanno lasciato aperta la possibilità che Alfonso Signorini possa riservarle un ruolo speciale. L’appuntamento è fissato per lunedì 16 dicembre in prima serata su Canale 5.

Un rapporto speciale con il Grande Fratello

La storia d’amore tra Sonia Bruganelli e il Grande Fratello Vip ha origini curiose. Fu Alfonso Signorini a volerla fortemente nel ruolo di opinionista, vedendo in lei una figura in grado di portare schiettezza e autenticità. Nonostante un primo anno caratterizzato più dalle dinamiche personali con l’allora collega Adriana Volpe che dall’analisi dei fatti in Casa, nel secondo anno Sonia è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico. I suoi interventi taglienti e diretti hanno spesso orientato le opinioni degli spettatori e aiutato i “vipponi” a comprendere meglio le dinamiche del gioco.

Dopo due anni di successo, Sonia decise di lasciare la poltrona da opinionista per dedicarsi a nuovi progetti. A Tv Sorrisi e Canzoni, aveva spiegato la sua scelta con queste parole: «Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune delle ragazze uscite dal GF, come Salemi e Soleil, abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione». Una dichiarazione che aveva fatto sentire il pubblico immediatamente “orfano” della sua presenza.

Ora, il suo ritorno, anche se solo come ospite, suscita grande curiosità, confermando l’affetto e l’interesse che il pubblico continua a riservarle. Sonia Bruganelli sembra pronta a riprendersi la scena, stavolta direttamente dallo studio del Grande Fratello.