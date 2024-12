Ballando con le stelle confermato Mariotto: reazione velenosa della Bruganelli

Una storia Instagram di Sonia Bruganelli ha riacceso le polemiche intorno a Ballando con le Stelle. L’ex opinionista del Grande Fratello ha pubblicato un estratto di un’intervista rilasciata da Guillermo Mariotto a “La Volta Buona“, evidenziando quello che appare come un evidente caso di doppio standard nella gestione delle problematiche del programma.

Nell’intervista condivisa dalla Bruganelli, Mariotto commentava l’allontanamento di Angelo Madonia da Ballando con queste parole: “Ai miei tempi, quando iniziò Ballando Con Le Stelle, c’era l’eliminazione in direttissima per aver fatto/commesso un peccato così”. Il giudice, interrogato da Caterina Balivo sulla vicenda dell’abbandono dello studio da parte di Madonia dopo una discussione con Selvaggia Lucarelli, aveva dichiarato senza mezzi termini: “Io l’avrei eliminato, punto”.

Il caso del doppio standard

La condivisione della Bruganelli arriva subito dopo la riconferma di Mariotto in giuria dopo il suo clamoroso abbandono durante l’esibizione di Amanda Lear. Una scelta della produzione che ha portato solo a un “cartellino giallo” per il giudice, in netto contrasto con quanto lui stesso predicava nei confronti di altri comportamenti simili. La storia Instagram della Bruganelli, senza aggiungere commenti, lascia che siano le parole dello stesso Mariotto a evidenziare quella che appare come una palese contraddizione.

La mossa social della Bruganelli ha scatenato immediate reazioni tra il pubblico del programma. In molti hanno evidenziato come le severe parole di Mariotto contro l’abbandono dello studio da parte di Madonia si scontrino con il trattamento “soft” ricevuto da lui stesso per un comportamento analogo. La questione ha riportato alla luce il dibattito sulla gestione delle controversie all’interno del programma.

Il caso assume contorni particolari considerando che il ballerino citato nell’intervista, Angelo Madonia, è l’attuale compagno della Bruganelli. La loro relazione, nata lontano dai riflettori, si è consolidata negli ultimi mesi dopo l’allontanamento del ballerino da Ballando, dove partecipava in coppia con Federica Pellegrini. Un dettaglio che aggiunge un elemento personale alla critica mossa dall’ex moglie di Paolo Bonolis.

La vicenda solleva interrogativi sulla coerenza nella gestione delle problematiche nel programma. Se da un lato Madonia è stato allontanato per aver abbandonato lo studio dopo una discussione, dall’altro Mariotto è stato semplicemente “ammonito” per un comportamento simile, nonostante le sue stesse dichiarazioni precedenti suggerissero una linea più dura.