Ballando con le Stelle Mariotto torna ma una frase fuorionda fa saltare tutto

La serata che doveva segnare la “riabilitazione” di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle si è trasformata in un nuovo caso mediatico. Durante la puntata del 14 dicembre, le telecamere hanno catturato un fuorionda del giudice che ha pronunciato un’espressione colorita: “che figlia di mig***ta”, scatenando immediate reazioni sui social.

La serata era iniziata con toni conciliatori. Mariotto, protagonista di un clamoroso abbandono della giuria due settimane fa durante l’esibizione di Amanda Lear, aveva registrato una clip di scuse rivolta al pubblico e a Milly Carlucci. Lo stilista aveva anche omaggiato la conduttrice con un mazzo di fiori, giustificando il suo gesto precedente con un periodo personale particolarmente difficile e stressante.

Lo scivolone che nessuno si aspettava

Proprio mentre la Carlucci parlava del “cartellino giallo” dato a Mariotto, motivandolo con l’ultradecennale rapporto che lega il giudice al programma e alla Rai, è avvenuto lo scivolone. Gli utenti di X (ex Twitter) hanno immediatamente colto e segnalato l’espressione poco elegante pronunciata dal giudice, non si sa riferita a chi, creando un nuovo caso mediatico.

Se da un lato Mariotto aveva promesso di sedersi in giuria con maggiore serietà, dall’altro non è sembrato particolarmente contenuto nel suo comportamento. La sua proverbiale esuberanza, che fa parte del personaggio, si è manifestata fin dal suo ingresso in studio, culminando con il fuorionda incriminato che ha fatto il giro dei social.

La vicenda solleva interrogativi sulla reale “riabilitazione” del giudice. Dopo l’episodio dell’abbandono durante l’esibizione di Amanda Lear, che aveva generato forte disappunto nella produzione e nel pubblico, questo nuovo scivolone potrebbe compromettere ulteriormente la sua posizione all’interno del programma.

La produzione di Ballando con le Stelle si trova ora in una posizione delicata. Se da un lato l’esuberanza di Mariotto è sempre stata un elemento caratterizzante del programma, dall’altro questi episodi rischiano di minare la credibilità del format e la serietà della competizione.

Milly Carlucci, che aveva gestito con diplomazia la situazione precedente, optando per un’ammonizione invece che per provvedimenti più severi, potrebbe trovarsi costretta a riconsiderare la sua posizione nei confronti del giudice.

Un legame che va oltre il semplice rapporto professionale quello tra Guillermo Mariotto e Milly Carlucci. Lo stilista ha sempre definito la conduttrice di Ballando con le Stelle come una “seconda mamma”, un punto di riferimento costante nella sua vita professionale. Ma gli ultimi eventi hanno messo a dura prova questo rapporto speciale.

Una storia lunga oltre un decennio

Il rapporto tra Mariotto e la Carlucci si è costruito nei lunghi anni di Ballando con le Stelle. La conduttrice ha sempre apprezzato la verve creativa e l’imprevedibilità del giudice, caratteristiche che hanno contribuito al successo del programma. “È come un figlio”, ha spesso dichiarato Milly, “con tutti i pregi e i difetti che questo comporta”.

L’episodio dell’abbandono durante l’esibizione di Amanda Lear ha segnato un momento di crisi. La Carlucci non ha nascosto la sua delusione: “Quello che è successo è molto grave”, ha dichiarato, “ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai1, non la mia festa di compleanno”. Parole che hanno evidenziato come il dispiacere fosse tanto personale quanto professionale.

Nella puntata del 14 dicembre, Mariotto ha cercato di rimediare portando dei fiori alla sua “seconda mamma” e registrando un video di scuse. La Carlucci, dimostrando ancora una volta il suo affetto materno, ha optato per un “cartellino giallo” invece di provvedimenti più severi, sottolineando l’importanza del loro rapporto ultradecennale.

Il legame tra i due protagonisti di Ballando riflette una dinamica familiare autentica. Come in ogni famiglia, ci sono momenti di tensione e incomprensione, ma anche la capacità di superarli grazie a un affetto profondo e sincero. La Carlucci ha sempre dimostrato di saper gestire con saggezza materna i momenti di esuberanza del suo “figlio televisivo”.

L’atteggiamento materno della conduttrice si è manifestato anche nella comprensione del momento difficile che Mariotto sta attraversando. “Quando qualcuno della famiglia attraversa un periodo complicato, bisogna stargli vicino”, ha commentato la Carlucci, dimostrando come il loro rapporto vada ben oltre le telecamere.

Gli ultimi eventi hanno sicuramente messo alla prova questo legame speciale, ma la storia insegna che il rapporto tra Mariotto e la Carlucci ha sempre saputo superare i momenti di difficoltà, rafforzandosi attraverso il confronto e la comprensione reciproca.