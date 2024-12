Ballando con le stelle Paolantoni affonda i concorrenti: la frecciata che svela tutto

La semifinale di Ballando con le Stelle è stata caratterizzata da un momento che ha fatto impazzire sui social e che rappresenta la fotografia dell’edizione di quest’anno caratterizzato da tanti momenti di dibattito sia per le tante polemiche che per i voti dati dalla giuria. A rendersi protagonista questa volta è stato Francesco Paolantoni che ha lanciato una velata critica camuffata con estrema ironia, tipica del comico napoletano.

Dopo la sua performance con Anastasia Kuzmina, Paolantoni ha voluto sottolineare un aspetto particolare del suo percorso: “In questo percorso io mi sono fatto male, lei si è fatta male”, ha dichiarato rivolgendosi alla giuria, aggiungendo con significativa enfasi “e non ho pianto”. Una frase apparentemente innocua che sui social network è stata interpretata come una chiara frecciata verso altri concorrenti che avrebbero puntato sull’emotività per conquistare giuria e pubblico.

La polemica sui voti

La situazione è esplosa quando sono arrivati i voti della giuria per la samba di Paolantoni: un totale di appena 30 punti che ha scatenato l’indignazione del pubblico. Nel dettaglio, Ivan Zazzaroni ha assegnato un 6, Carolyn Smith e Fabio Canino hanno dato 7, mentre Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno optato per un 5. Sui social network sono immediatamente comparsi screenshot delle palette dei giudici, accompagnati da commenti di protesta per quello che viene percepito come un trattamento ingiusto nei confronti del comico.

La polemica si è ulteriormente infiammata nel confronto con i voti assegnati ad altri concorrenti, in particolare a Luca Barbareschi. Gli utenti dei social hanno evidenziato una presunta disparità di trattamento, sottolineando come il comico venga sistematicamente penalizzato nonostante l’impegno e la costanza dimostrati nel corso della competizione.

Il web si è schierato compattamente dalla parte di Paolantoni, apprezzando la sua sincerità e la scelta di puntare sulla leggerezza e l’autoironia nonostante le difficoltà fisiche incontrate durante il percorso. La sua decisione di evidenziare la propria resistenza senza ricorrere a momenti di commozione ha trovato particolare apprezzamento tra gli spettatori.

La questione dei criteri di valutazione della giuria continua a generare dibattito. I fan del programma chiedono maggiore equità e coerenza nei giudizi, sottolineando come la disparità di trattamento rischi di minare la credibilità della competizione. L’intervento di Paolantoni, con la sua tipica ironia, ha portato alla luce un malcontento che serpeggiava da tempo tra il pubblico.