Perché Raimondo Todaro ha lasciato Amici: il ritorno svela tutto

Il ritorno di Raimondo Todaro ad Amici nella puntata del 15 dicembre 2024 ha fatto emergere retroscena inaspettati sul suo controverso addio al programma. L’ex professore di danza, tornato nelle vesti di giudice speciale, si è trovato immediatamente coinvolto in un acceso confronto con Alessandra Celentano, rivelando tensioni mai sopite che potrebbero essere state alla base della sua uscita dal talent.

La presenza di Todaro come giudice esterno ha riportato in superficie vecchie dinamiche conflittuali. L’immediato scontro con la Celentano durante la valutazione dei ballerini ha mostrato come le divergenze tra i due professionisti non si siano mai realmente appianate. Un confronto che ha fatto emergere il clima di tensione che probabilmente ha caratterizzato l’ultimo periodo di Todaro nel ruolo di professore.

Le visioni opposte che hanno portato all’addio

La Celentano, nota per il suo approccio rigoroso e tradizionalista alla danza classica, si è sempre trovata in contrasto con la visione più moderna e flessibile di Todaro. Questa incompatibilità professionale, manifestatasi in numerosi scontri durante le precedenti edizioni del programma di Maria De Filippi, potrebbe essere stata determinante nella decisione del ballerino di lasciare il ruolo di insegnante.

Il fatto che Todaro sia stato invitato come giudice speciale suggerisce che i rapporti con la produzione di Amici siano rimasti cordiali, escludendo l’ipotesi di un addio burrascoso con il programma. La dinamica con la Celentano, riemersa prepotentemente durante questa apparizione, indica che proprio l’impossibilità di trovare un punto d’incontro professionale con la collega possa aver pesato sulla scelta di abbandonare il ruolo di professore.

La decisione di lasciare Amici sembra quindi essere stata motivata più da incompatibilità professionali che da problemi con la produzione. Il ritorno di Todaro e il nuovo confronto con la Celentano hanno mostrato come le loro visioni della danza e dell’insegnamento continuino a essere inconciliabili.

L’esperienza di questi anni nel programma ha evidenziato come la convivenza tra due approcci così diversi all’insegnamento della danza sia stata fonte di continue tensioni. Mentre la Celentano ha sempre difeso un metodo tradizionale e rigoroso, Todaro ha portato una visione più contemporanea e inclusiva, creando una dicotomia difficile da sostenere nel lungo periodo.

La frecciata sui social prima del ritorno ad Amici

Qualche settimana prima sui social Raimondo Todaro aveva lanciato quella che per molti sembrava una frecciata ad Alessandra Celentano. Il ballerino aveva commentato la sfida tra Alessia, allieva della maestra, e Antonio, sfidante esterno. In una storia Instagram Todaro aveva scritto: “Se parliamo solamente di tecnica, Antonio molto più preparato e preciso”.

Un dettaglio che non era passato inosservato e che aveva scatenato gli utenti sui social anche perché ufficialmente non è mai stato rivelato perché Raimondo Todaro ha lasciato Amici. Lo stesso ballerino era stato a Verissimo ufficializzando il suo addio al talent ma con parole al miele per il programma di Maria De Filippi.

“Ho trascorso tre anni meravigliosi, impagabili. Sono cresciuto tanto, dal punto di vista sia professionale che umano. Sono stato fortunato. Per chi ama insegnare come me, Amici è davvero il meglio che c’è. Faremo il tifo da casa”.