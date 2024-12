A Sanremo 2025 torna conduttrice il peggior incubo di Fedez

Una risposta enigmatica durante “Da Noi a Ruota Libera” ha acceso i riflettori sulla possibile presenza di Selvaggia Lucarelli al prossimo Festival di Sanremo. Alla domanda di Francesca Fialdini sui suoi progetti futuri, la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle ha risposto con una battuta che sta facendo discutere: “Non lo dicono che ci sarò, altrimenti non vengono i cantanti”.

La presenza della Lucarelli all’Ariston non sarebbe una novità, ma questa volta potrebbe assumere un ruolo completamente diverso. Dopo anni di presenza in sala stampa come giornalista, la sua battuta suggerisce un possibile coinvolgimento come co-conduttrice di una delle serate del Festival 2025. Un’ipotesi rafforzata dalla sua ultima provocazione: “Io sogno di stare lì con il cartellino ad annunciare la canzone di Fedez per vedere che faccia fa”.

Le parole su Mariotto e il momento delicato

Durante l’intervista con la Fialdini, la Lucarelli ha anche parlato del collega Guillermo Mariotto, rivelando un lato inedito del giudice di Ballando: “Non è una persona strategica, io lo conosco da nove anni e non l’ho sempre amato, ci sono annate in cui l’avrei preso a palettate, soprattutto due anni fa, quando c’era il mio fidanzato in gara e io stavo attraversando un momento difficile per la morte di mia madre”.

Un’edizione quella di Ballando con le Stelle che ha confermato la forza del programma condotto da Milly Carlucci e la capacità della giuria di creare sempre dibattito. La stessa Selvaggia Lucarelli ha spesso avuto botta e risposta con Sonia Bruganelli e con il compagno Angelo Madonia, ballerino che ha lasciato il dancing show in quello che è stato un clamoroso colpo di scena.

Un nuovo ruolo all’orizzonte

La possibilità di vedere la Lucarelli sul palco di Sanremo rappresenterebbe una svolta significativa nella sua carriera. Dalla sua prima presenza al Festival come giornalista, passando per le recensioni pungenti e le critiche sui social, fino a un possibile ruolo da protagonista, il suo rapporto con la kermesse canora potrebbe presto evolversi in modo inaspettato.

La giornalista ha sempre mantenuto un occhio critico sul Festival, commentando performance, look e retroscena con il suo stile diretto e senza filtri. La sua presenza come co-conduttrice potrebbe portare sul palco dell’Ariston quella vena polemica e ironica che l’ha resa celebre, aggiungendo un elemento di imprevedibilità alla manifestazione.

Il riferimento a Fedez non è casuale, considerando i precedenti scontri social tra i due e l’inchiesta sulla ex moglie Chiara Ferragni che ha poi rivelato il caso Pandoro Balocco e inizio della fine dei Ferragnez. La prospettiva di vederli interagire sul palco più importante della musica italiana aggiungerebbe sicuramente pepe alla kermesse, creando quell’attesa mediatica che da sempre caratterizza il Festival.