Conduttrice Mediaset di punta s’infuria e va in Rai: il motivo

Simona Branchetti pronta a lasciare Mediaset per la Rai. La conduttrice, dopo il successo di Pomeriggio Cinque News, ha visto ridimensionato il suo ruolo all’interno dell’azienda di Cologno Monzese.

Il grande pubblico l’ha conosciuta meglio quando ha sostituito Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque e per aver condotto più volte la versione estiva del celebre programma.

Durante l’estate, la giornalista romagnola ha ottenuto ottimi risultati con Pomeriggio Cinque News, sfiorando gli ascolti di Myrta Merlino. Le aspettative di un ruolo più prominente sono state disattese quando Dario Maltese l’ha superata nelle gerarchie aziendali.

Il giornalista siciliano ha rapidamente acquisito visibilità, ottenendo la conduzione di Morning News (precedentemente guidato da Branchetti) e diventando il sostituto ufficiale di Merlino durante le festività natalizie.

Le scelte di Simona Branchetti

Secondo Dagospia, Branchetti starebbe valutando nuove opportunità in Rai. Un indizio significativo è stata la sua recente moderazione di un evento ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, dove avrebbe ricevuto apprezzamenti dalla dirigenza della tv pubblica.

Il destino di Branchetti potrebbe intrecciarsi con quello di Myrta Merlino, la cui permanenza a Pomeriggio Cinque appare incerta. In caso di un suo allontanamento, Maltese potrebbe assumere la conduzione principale, aprendo nuovi scenari per la struttura del programma.

L’ amarezza e il cambiamento

La mancata promozione di Branchetti nonostante gli ottimi risultati estivi avrebbe sollevato interrogativi sulla strategia aziendale nei suoi confronti.

La conduttrice aveva dimostrato di poter mantenere gli ascolti dopo l’addio di Barbara D’Urso, ma questo non è bastato per garantirle una posizione di primo piano offerta a Myrta Merlino.

L’eventuale approdo in Rai si inserirebbe nel contesto del rinnovamento della tv pubblica. La presenza di Branchetti ad Atreju potrebbe rappresentare più di una semplice coincidenza, suggerendo contatti preliminari con i vertici Rai.

Due anni fa la giornalista era stata ospite di Verissimo per i 30 anni del Tg5, essendo volto di punta del telegiornale delle rete ammiraglia del Biscione.

Intervista da Silvia Toffanin ha raccontato la sua passione per il giornalismo, ripercorso la sua carriera e l’importanza di lavorare per un prodotto giornalistico molto seguito e ricco di storia.

Il futuro di Pomeriggio Cinque

Il programma, che non ha mai veramente decollato dopo l’uscita di D’Urso, potrebbe subire ulteriori modifiche. La possibile partenza di Merlino aprirebbe nuovi scenari per la fascia pomeridiana di Canale 5.

Le mosse di Mediaset sembrano indicare una riorganizzazione più ampia del palinsesto informativo. La promozione di Maltese e il possibile addio di Branchetti potrebbero essere solo l’inizio di un rinnovamento più profondo.

Per Simona Branchetti, il passaggio in Rai rappresenterebbe una nuova sfida professionale dopo anni di esperienza in Mediaset. La sua competenza giornalistica e la capacità di gestire il daytime potrebbero trovare nuovo spazio nella tv pubblica.

Inoltre, il suo profilo professionale si allineerebbe con la nuova direzione della televisione di Stato. Quello della Branchetti sarebbe un cambiamento in linea con gli ultimi anni.

Myrta Merlino è passata da La 7 a Canale 5 mentre Bianca Berlinguer dopo il lungo percorso in Rai ha salutato per passare a Rete 4 con È sempre Carta Bianca.