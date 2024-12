Congratulazioni Bianca Guaccero! L’annuncio dopo Ballando con le Stelle

L’edizione 2024 di “Ballando con le Stelle” ha segnato il grande ritorno di Bianca Guaccero nel cuore del pubblico televisivo. L’attrice e conduttrice pugliese non solo ha conquistato la platea con le sue performance sulla pista da ballo, ma ha anche ritrovato l’amore grazie all’incontro con il ballerino Giovanni Pernice, suo partner nel programma.

Ma le sorprese per la Guaccero non finiscono qui. Secondo fonti autorevoli, l’ex conduttrice di “Detto Fatto” sarebbe a un passo dalla conduzione del PrimaFestival, la striscia quotidiana che accompagnerà il Festival di Sanremo 2025 dall’11 al 15 febbraio, come riportato dall’Adnkronos.

Il grande ritorno in Rai

Un ritorno in grande stile per Bianca, che si prepara a un 2025 ricco di impegni professionali. Insieme a Nek, infatti, condurrà anche “Dalla strada al palco“, il talent show ideato da Carlo Conti dedicato agli artisti di strada, in partenza su Rai1 il 10 gennaio. Un format che promette di valorizzare i talenti emergenti della musica italiana.

La presenza al PrimaFestival rappresenterebbe per la Guaccero un ritorno significativo all’Ariston, dove nel 2008 aveva già brillato come co-conduttrice. In quell’edizione, tra l’altro, si verificò una curiosa coincidenza: la vittoria della sua amica Lola Ponce in coppia con Giò Di Tonno con “Colpo di fulmine”.

Le novità del Festival

Le sorprese per il Festival di Sanremo 2025 non si fermano qui. Selvaggia Lucarelli, attuale giurata di Ballando con le Stelle, potrebbe affiancare Alessandro Cattelan nel dopo-festival. L’indiscrezione, rivelata da Rossella Erra a “Citofonare Rai2”, ha già scatenato grande interesse nel mondo dello spettacolo.

Il programma segue una tradizione di conduzioni prestigiose: nell’ultima edizione è stato guidato da Paola e Chiara, mentre nel 2023 aveva visto al timone Andrea Delogu. In passato anche Giovanna Civitillo aveva presentato lo speciale che svela i retroscena della kermesse musicale più importante d’Italia.

Un periodo d’oro per la Guaccero

“Ballando con le Stelle” ha rappresentato per Bianca Guaccero molto più di una semplice partecipazione televisiva. Il programma le ha permesso di mostrare tutte le sue qualità artistiche, dalla danza al canto, confermando quella versatilità che l’aveva già contraddistinta sul palco dell’Ariston nel 2008.

Un talento riconosciuto fin da allora, come dimostra l’aneddoto raccontato da Andrea Osvart, che condivise con lei quell’esperienza sanremese: “Mi sono sentita penalizzata dal confronto con la Guaccero. Ho avvertito che il pubblico propendeva per lei perché italiana e più conosciuta di me”, aveva confessato l’attrice ungherese.

Oggi Bianca Guaccero si prepara a vivere una nuova stagione professionale, forte dell’esperienza maturata e del rinnovato apprezzamento del pubblico e dei vertici Rai. Una rivincita meritata per un’artista che ha sempre dimostrato di saper coniugare talento e professionalità.

Tantissimi telespettatori chiedevano a gran voce più spazio per la conduttrice dopo averla vista impegnata a Ballando con le Stelle. Un talento nella voce e nel ballo che ha subito impressionato fissando il record di punti ottenuti in una sola puntata del dancing show di Milly Carlucci. La Rai pare aver capito il sentiment e ha così trovato spazio per Bianca Guaccero.