Cristiano Malgioglio ha scelto lei per il suo ultimo video

Samira Lui, modella e showgirl ormai ben nota al grande pubblico, si è rivelata una delle figure più fresche e affascinanti della televisione italiana. Dopo aver affiancato Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, ha intrapreso un nuovo capitolo collaborando con Cristiano Malgioglio nel videoclip musicale di Rosa Tormento. Il cantante, celebre per il suo stile unico e ironico, non ha nascosto l’entusiasmo per la scelta di Samira come protagonista del video.

Malgioglio ha raccontato durante un’ospitata a Deejay Chiama Italia che è stata una decisione tutta sua, frutto di un’intesa nata durante Tale e Quale Show, dove i due si erano conosciuti. “Amo molto le donne, e Samira ha una sensualità e un carisma che non potevano passare inosservati”, ha dichiarato il cantante. La chimica tra i due è evidente, sia davanti alle telecamere sia nelle interviste, dove non mancano mai battute e momenti di grande complicità.

Una collaborazione travolgente

Il videoclip di Rosa Tormento non è passato inosservato, grazie alla combinazione di un sound ispirato alla musica popolare cubana e alla presenza scenica di Samira, che ha saputo dare un tocco di eleganza e intensità al progetto. Malgioglio stesso ha spiegato di essersi ispirato alla cultura cubana e a icone come Brigitte Bardot, mescolando tradizione e modernità per creare un brano che non è solo musicale, ma anche visivo.

Samira, da parte sua, ha raccontato con il sorriso alcune curiosità dal set, come il fatto che una scena in lavanderia, inizialmente pensata per Malgioglio, sia poi passata a lei: “Voleva una donna conturbante come lui, e così ha lasciato spazio a me!”. Questa ironia dimostra il rapporto giocoso e rispettoso che i due hanno costruito, facendo emergere il lato umano di una collaborazione artistica.

Dietro questa collaborazione, però, c’è anche un percorso personale e professionale significativo da parte di Samira. Nata a Udine nel 1998 da madre italiana e padre senegalese, la showgirl ha saputo trasformare le difficoltà della sua infanzia. Dopo il terzo posto a Miss Italia nel 2017, ha iniziato a farsi notare nel mondo televisivo, partecipando a programmi come L’Eredità e Tale e Quale Show.

Il futuro di Samira Lui in Tv

Samira non si è limitata alla televisione, ma ha saputo sfruttare ogni occasione per consolidare il proprio ruolo nel panorama dello spettacolo italiano. Il suo talento, unito alla sua bellezza, l’ha resa una delle personalità emergenti più amate dal pubblico.

La collaborazione con Cristiano Malgioglio rappresenta solo uno dei tanti traguardi raggiunti da Samira. La loro alchimia, fatta di professionalità e leggerezza, non solo ha contribuito al successo del videoclip, ma ha anche messo in luce una nuova sfumatura della carriera di entrambi.

Con il suo sorriso travolgente e la capacità di adattarsi a ogni contesto, Samira Lui sembra destinata a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Intanto, il pubblico non può che aspettare con curiosità i prossimi progetti di questo duo irresistibile.

La carriera di Samira Lui

Samira Lui è nata a Udine nel 1998, da madre italiana e padre senegalese, crescendo in un contesto familiare ricco di valori e supporto. La sua passione per il canto si è rivelata presto, entrando a soli 5 anni nel coro di voci bianche del Friuli Venezia Giulia. Parallelamente, Samira ha mostrato interesse per lo studio, diplomandosi come geometra, pur coltivando sogni nel mondo dello spettacolo.

La svolta arriva nel 2017, con la partecipazione a Miss Italia, dove conquista il terzo posto e si distingue per il suo fascino e carisma. Questo trampolino le ha permesso di entrare nel mondo della televisione, facendosi notare per la sua professionalità e determinazione. Da lì, è passata al celebre quiz show “L’Eredità”, nel ruolo di Professoressa, per poi cimentarsi in performance di imitazione e canto a “Tale e Quale Show” nel 2022, dove ha incontrato Cristiano Malgioglio.

Dopo aver consolidato la sua presenza televisiva, Samira è approdata a “La Ruota della Fortuna”, affiancando Gerry Scotti come valletta, un ruolo che in passato fu di Paola Barale. Oltre alla televisione, è anche protagonista del videoclip musicale di Malgioglio, “Rosa Tormento”, che l’ha resa ancora più nota al grande pubblico. La sua carriera è una combinazione di bellezza, talento e ambizione, che continua a incantare spettatori di tutte le età.