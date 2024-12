Il grande ritorno dei Pooh in Tv perchè è imperdibile

I Pooh tornano a incantare con un evento musicale straordinario, che ha emozionato migliaia di fan nella magica cornice di Piazza San Marco a Venezia e ora approda in televisione. Le due serate del concerto, tenutesi il 5 e il 6 luglio, hanno visto Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli regalare una performance intensa e carica di nostalgia. Ora, lo spettacolo intitolato “Pooh: Noi Amici x Sempre” sarà trasmesso sabato 4 gennaio in prima serata su Canale 5, portando nelle case degli italiani la magia di quei momenti irripetibili.

Le serate veneziane hanno rappresentato una celebrazione della musica e dell’amicizia che ha tenuto uniti i Pooh per oltre mezzo secolo. Con una scaletta ricca di successi, da Pensiero a Chi fermerà la musica, la band ha saputo coinvolgere il pubblico, riportando alla luce ricordi indelebili. Un viaggio musicale che non solo onora il passato, ma conferma la loro presenza ancora vibrante sulla scena artistica italiana.

Il ricordo eterno di Stefano D’Orazio

Oltre alla celebrazione musicale, il concerto è stato anche un momento di memoria e affetto per Stefano D’Orazio, storico batterista del gruppo scomparso nel 2020. Stefano, che ha perso la vita a causa del Covid-19 aggravato da una leucemia preesistente, viene ricordato dai compagni di sempre come un pilastro fondamentale, non solo dal punto di vista artistico ma anche umano.

Roby Facchinetti, durante un’intervista a Verissimo, ha raccontato con emozione l’ultima telefonata avuta con Stefano: “Mi ha detto di stare tranquillo, era il suo modo di affrontare la vita. Ma poche ore dopo è stato portato via in ambulanza e non l’ho più sentito. Era generoso, su di lui potevi contare sempre. Una volta mi trovavo in difficoltà e lui ha smosso mari e monti per aiutarmi”.

Anche gli altri membri del gruppo, con la voce rotta dall’emozione, hanno sottolineato quanto fosse difficile accettare la sua assenza. “Era il collante della band, capace di vedere sempre oltre e di migliorare ogni dettaglio. Non riusciamo ancora a pensare che non ci sia più”, hanno dichiarato.

A portare avanti l’eredità musicale di Stefano è Phil Mer, figlio della seconda moglie di Red Canzian, che ora suona la batteria per i Pooh. “Suonerò per lui”, ha detto Mer, evidenziando il profondo rispetto e la responsabilità che sente nel ricoprire questo ruolo.

Una band senza tempo

La carriera dei Pooh è un viaggio che attraversa oltre 50 anni di successi. Dai primi anni in cui si facevano spazio nel panorama musicale italiano, fino al trionfo con brani come Tanta voglia di lei e Piccola Katy, la loro musica ha accompagnato generazioni di fan. La loro capacità di reinventarsi e rimanere rilevanti li ha resi una delle band più longeve e amate d’Italia.

Oggi, i membri continuano a essere impegnati in progetti personali, dimostrando che la passione per la musica non si è mai spenta. Red Canzian sta portando in scena a Shanghai la sua opera teatrale Casanova Opera Pop, un ambizioso progetto che unisce musica e spettacolo. Riccardo Fogli, invece, sarà uno dei coach di Ora o mai più, un format televisivo che mira a rilanciare artisti del passato. Questi impegni individuali si affiancano alla voglia di esibirsi ancora insieme, come dimostrato dalle recenti serate a Venezia.

La trasmissione su Canale 5 rappresenta un’occasione speciale per rivivere le emozioni di un concerto unico. Con il titolo “Pooh: Noi Amici x Sempre”, il programma sarà un viaggio tra i ricordi e la celebrazione di un’amicizia artistica che ha superato ogni ostacolo. Oltre alle canzoni, lo spettacolo offrirà momenti toccanti dedicati a Stefano D’Orazio, un modo per mantenere vivo il suo spirito all’interno della band e nel cuore dei fan.

Sabato sera, tutti gli appassionati avranno modo di immergersi nuovamente nella magia dei Pooh. Per chi c’era a Venezia, sarà un ritorno a quelle notti indimenticabili; per chi non ha potuto esserci, un’opportunità per scoprire o riscoprire una band che ha fatto la storia della musica italiana.