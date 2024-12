Sanremo finalmente la verità sul nuovo Big voluto da Conti

Il Festival di Sanremo 2025 si prepara a stupire ancora prima di iniziare, con un annuncio che ha scosso il mondo della musica italiana. Durante la conferenza stampa di presentazione di “Sarà Sanremo“, il direttore artistico ha svelato una novità inaspettata: i big in gara non saranno 30, come precedentemente annunciato, ma 31. “È una coppia che mi ha presentato il brano in extremis”, ha dichiarato Conti, alimentando la curiosità degli appassionati.

La notizia arriva dopo l’annuncio del cast ufficiale che vede nomi di spicco come Giorgia e Fedez, in un mix generazionale che promette di rendere questa edizione particolarmente interessante. La lista completa include anche artisti come Achille Lauro, Francesco Gabbani e Elodie, oltre a Gaia, Coma_Cose, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano e molti altri.

La polemica Tony Effe e la risposta della Rai

Al centro dell’attenzione mediatica si trova la partecipazione di Tony Effe, che ha scatenato diverse polemiche dopo il suo passo indietro dal Concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma. Carlo Conti ha affrontato la questione durante la conferenza stampa: “Quando Tony Effe canterà la sua canzone su quel palco spiazzerà tutti. È un brano che lascerà tutti a bocca aperta per mille motivi”.

Il direttore artistico ha voluto sottolineare il suo ruolo e i criteri di selezione: “Il mio compito è quello di selezionare le canzoni. Ho ascoltato le canzoni, ognuna di queste è meritevole di essere cantata su quel palco”. La direzione Rai ha immediatamente supportato la scelta: “Ogni canzone ha una motivazione diversa, ma in nessuna ci sono temi trattati in maniera sbagliata”.

Le voci del Festival

A supporto della scelta artistica è intervenuto anche Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, che ha voluto essere chiaro: “Siamo in linea con le considerazioni fatte da Carlo e poi il Festival è una gara sulla canzone italiana”. La composizione del cast riflette la volontà di creare un evento trasversale, capace di parlare a tutte le generazioni.

Nel frattempo, la presenza di artisti storici come Massimo Ranieri accanto a esponenti della nuova scena musicale come The Kolors testimonia questa visione inclusiva della manifestazione. La scena rap italiana trova ampio spazio con nomi come Emis Killa e la collaborazione di Shablo con Guè, Joshua e Tormento.

Il caso Jalisse e le sorprese in arrivo

Un capitolo a parte merita la questione dei Jalisse, il duo che da anni tenta di tornare in gara al Festival. Carlo Conti ha rivelato un particolare curioso: “In qualche modo ci saranno anche loro” perché “sono citati in una canzone dei big“. Una presenza “indiretta” che già fa discutere e che aggiunge un elemento di interesse alla manifestazione.

L’edizione 2025 si preannuncia come un festival ricco di sorprese, ma pare proprio che quella del misterioso trentunesimo concorrente che verrà svelato nelle prossime ore a Sará Sanremo era solo una suggestione. Una battuta di Carlo Conti sulla scelta di ampliare il cast all’ultimo momento è stata mal interpretata per la voglia di vedere questa edizione ancora più ricca e imprevedibile da parte del pubblico, mantenendo alta l’attenzione sulla manifestazione ancora prima del suo inizio da parte dei protagonisti. Non solo. Sembra che la famosa coppia citata da Carlo Conti siano i comici Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani che stanno promozionando a tutta forza il loro film di Natale.

Il Festival di Sanremo si conferma così come il più importante evento musicale italiano e come un fenomeno capace di generare dibattito e interesse ben prima della sua messa in onda. La gestione delle polemiche, l’equilibrio tra tradizione e innovazione, e la capacità di creare attesa attraverso annunci strategici dimostrano come la macchina organizzativa del Festival sia più che mai attenta alle dinamiche della comunicazione contemporanea.