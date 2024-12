Ilary Blasi si iscrive all’università: cosa studia

La vita di Ilary Blasi continua a riservare sorprese. Dopo il clamoroso divorzio da Francesco Totti e le vicende dei Rolex, l’ex letterina di Passaparola torna a far parlare di sé con una scelta inaspettata che verrà svelata nella nuova serie Netflix “Ilary”, in onda dal 9 gennaio.

Il trailer diffuso dalla piattaforma streaming promette di mostrare una Blasi inedita, lontana dai cliché e dagli stereotipi che l’hanno accompagnata negli ultimi anni. Una donna autentica, brillante e irresistibile, che non ha paura di mettersi in gioco e reinventarsi completamente.

Un cast d’eccezione

Nella serie, prodotta da Netflix Italia, non mancheranno volti noti del panorama televisivo italiano. Michelle Hunziker e Nicola Savino, amici di lunga data della conduttrice, faranno parte del progetto, ma è un’altra presenza a destare particolare curiosità: quella di Federica Sciarelli.

La presenza della conduttrice di “Chi l’ha visto?” non è casuale. La Sciarelli, che Ilary ha sempre considerato un punto di riferimento televisivo, avrà un ruolo chiave nel raccontare una delle scelte più sorprendenti della nuova vita della Blasi: l’iscrizione all’università per studiare Criminologia.

Una nuova sfida

“La mia vita è un po’ cambiata”, afferma Ilary nel trailer, con il suo inconfondibile accento romano e quell’ironia che l’ha sempre contraddistinta. Un cambiamento che va ben oltre gli aperitivi alla moda, le vacanze in barca e persino i curiosi corsi di abbracci (che la conduttrice confessa di detestare).

La scelta di intraprendere gli studi in Criminologia rappresenta una svolta inaspettata per la showgirl, che dimostra così di voler andare oltre l’immagine di conduttrice televisiva e personaggio mondano che l’ha accompagnata negli ultimi anni.

Il percorso di rinascita

La decisione di iscriversi all’università arriva in un momento particolare della vita di Ilary, segnato dalla fine del matrimonio con Francesco Totti e da una fase di profonda trasformazione personale. Un periodo che la serie Netflix si propone di raccontare senza filtri, mostrando i diversi aspetti della sua personalità.

Il documentario non si limiterà a mostrare la vita mondana della conduttrice ma esplorerà anche i suoi lati meno conosciuti, le sue passioni nascoste e le sue ambizioni. La presenza di Federica Sciarelli, icona del giornalismo investigativo italiano, assume in questo contesto un significato particolare, quasi a voler sottolineare la serietà di questa nuova direzione intrapresa dalla Blasi.

Netflix promette di mostrare una Ilary come non l’abbiamo mai vista, lontana dai gossip e dalle polemiche che hanno caratterizzato gli ultimi anni della sua vita pubblica. Una donna determinata a reinventarsi, che non ha paura di mettersi in discussione e di intraprendere nuovi percorsi, anche i più inaspettati.

La scelta di studiare Criminologia potrebbe rappresentare non solo un nuovo inizio professionale ma anche una risposta personale agli eventi degli ultimi anni, un modo per comprendere meglio le dinamiche umane e sociali che caratterizzano il nostro tempo.