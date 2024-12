Slitta fiction più amata dagli italiani per far spazio alla miniserie propaganda

La programmazione di Rai 1 subisce un inaspettato cambiamento per l’inizio del 2025. L’attesissima ottava stagione di “Un Passo dal Cielo” con Giusy Buscemi dovrà attendere una settimana in più per il suo debutto, cedendo il posto a una miniserie evento dedicata al poeta di Recanati.

La fiction “Leopardi – Il poeta dell’Infinito” andrà in onda martedì 7 e giovedì 8 gennaio in prima serata su Rai 1, causando lo slittamento di uno dei prodotti di punta della rete ammiraglia al 16 gennaio.

Al Marché du Film di Cannes sono state presentate in anteprima assoluta le prime immagini della miniserie evento RAI “Giacomo Leopardi – Vita e amori del poeta”, alla presenza del regista Sergio Rubini, girate nella terra natia del grande poeta.

Coprodotta da Rai Fiction – IBC Movie – Rai Com, la miniserie vanta riprese nei luoghi reali delle vicende e in particolare nella terra natia del grande poeta e letterato, grazie alla collaborazione con Marche Film Commission: da Recanati con la Piazza Sabato del villaggio e con la chiesa di Santa Maria di Montemorello, nota per essere stata la parrocchia della famiglia Leopardi, alla splendida Piazza della Repubblica a Treia (MC) fino al celebre “colle” che gli ispirò “L’Infinito”.

La sfida degli ascolti

La decisione di Rai 1 si inserisce in un contesto di forte competizione televisiva. La miniserie su Leopardi si troverà infatti a fronteggiare il ritorno della soap turca “Endless Love” su Canale 5, che riprenderà la sua programmazione dal 9 gennaio con gli episodi inediti della seconda e ultima stagione.

Un calendario che si fa ancora più intenso con l’arrivo de “Il conte di Montecristo“, previsto per lunedì 13 gennaio alle 21:30, subito dopo “Affari Tuoi”, arricchendo ulteriormente l’offerta della rete pubblica.

L’attesa per Un Passo dal Cielo

La nuova stagione della fiction ambientata nelle Dolomiti si presenta ricca di novità. Al fianco dei fratelli Manuela e Vincenzo Nappi, interpretati da Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, ritroviamo il misterioso Nathan (Marco Rossetti) e una new entry d’eccezione: il ricercatore Stephen Anderssen, interpretato da Raz Degan.

La produzione Lux Vide, realizzata in collaborazione con Rai Fiction e diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, si arricchisce quest’anno della presenza di Nino Frassica nel ruolo del “magico” Nino, zio della moglie di Vincenzo Nappi, Carolina.

Le novità della stagione

L’ottava stagione si preannuncia particolarmente attuale, con una trama che affronta il tema dei cambiamenti climatici. Accanto ai volti storici della serie – Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Marco Rossetti, Serena Iansiti e Gianmarco Pozzoli – si aggiungono al cast Cecilia Bertozzi, Alice Arcuri e Alberto Malanchino.

La decisione di posticipare una serie di successo come “Un Passo dal Cielo” per dare spazio a una miniserie culturale sulla figura di Leopardi ha sollevato alcune perplessità. Una scelta che evidenzia la volontà della Rai di bilanciare l’intrattenimento con contenuti di alto profilo culturale, anche a costo di far attendere i fan di una delle sue fiction più amate.

Il palinsesto di gennaio 2025 si presenta così come un mix di generi e proposte: dalla fiction storico-culturale al medical drama, passando per l’avventura in costume, in una programmazione che cerca di soddisfare le diverse esigenze del pubblico televisivo.