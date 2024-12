Ci credi? Questo è il cinepanettone che ha incassato di più

Una rivelazione di Christian De Sica al podcast “Passa dal BSMT” di Gianluca Gazzoli ha svelato il vero campione d’incassi della storia dei cinepanettoni: “Natale sul Nilo” raggiunse l’incredibile cifra di 42-43 milioni di euro, diventando non solo il più grande successo della Filmauro, ma anche un punto di svolta per l’impero De Laurentiis.

“Una follia”, ha commentato De Sica, aggiungendo un dettaglio rivelatore: “Dopo quel film De Laurentiis si è comprato il Napoli”. Un successo che ha permesso al produttore di espandere i propri interessi ben oltre il cinema, trasformando la Filmauro in una potenza dell’intrattenimento italiano.

L’evoluzione del fenomeno cinepanettoni

Il successo di “Natale sul Nilo” non è stato casuale, ma il risultato di una formula perfezionata nel tempo. Dal primo “Vacanze di Natale” del 1983, i film natalizi hanno subito una trasformazione costante, adattandosi ai gusti del pubblico e ai cambiamenti della società italiana.

La coppia De Sica-Boldi ha rappresentato per anni il cuore di questo fenomeno, con una serie di successi che hanno definito il genere: da “Vacanze di Natale ’90” a “Vacanze di Natale 2000”, passando per “Natale sul Nilo” fino a “Natale in India”. Ogni film ha contribuito a costruire un patrimonio culturale pop che ha segnato diverse generazioni.

Il modello economico vincente

Il successo economico dei cinepanettoni si basava su una formula precisa: budget contenuti rispetto agli standard internazionali, cast fisso con inserimenti di comici emergenti, locations esotiche che garantivano appeal visivo e trame leggere ma efficaci nel catturare l’attenzione del pubblico delle feste.

“Con ADL non potevo fare altre cose se non i film di Natale”, ha rivelato De Sica, spiegando il sistema di esclusiva che legava gli attori alla Filmauro. Un modello di business che ha garantito continuità alla produzione e fidelizzazione del pubblico.

La separazione tra De Sica e Massimo Boldi ha rappresentato un momento cruciale nella storia dei cinepanettoni. “Lui andò via, voleva fare dei film per conto suo. Lasciò De Laurentiis e io rimasi lì, nessuna cosa personale”, ha spiegato De Sica, smentendo le voci di litigi.

La verità, come emerge dall’intervista, riguardava questioni contrattuali: Boldi firmò con Mediaset e Medusa, creando di fatto due filoni paralleli di film natalizi che si sono contesi il pubblico per anni.

L’impatto culturale

I cinepanettoni hanno influenzato profondamente la cultura popolare italiana. Frasi, situazioni e personaggi sono entrati nell’immaginario collettivo, creando un vero e proprio sottogenere cinematografico con codici e regole proprie.

Il cast allargato ha sempre incluso volti nuovi della comicità italiana: da Enzo Salvi a Biagio Izzo, passando per I Fichi d’India, ogni film ha lanciato o consolidato talenti comici che poi hanno trovato spazio in televisione e teatro.

Terminato il contratto trentennale con De Laurentiis, De Sica ha potuto esplorare nuove strade artistiche: “Paradossalmente lavoro molto di più”, ha confessato. L’attore ha collaborato con Johnny Depp e Angelina Jolie, e si è cimentato in ruoli drammatici con registi come Paolo Virzì e Pupi Avati.

La riconciliazione con Boldi, avvenuta con “Amici come prima” cinque anni fa, ha chiuso simbolicamente un’epoca, aprendo nuove possibilità per entrambi gli attori.

L’eredità dei cinepanettoni

L’impatto dei film natalizi sulla cinematografia italiana va oltre gli incassi record. Hanno creato un modello produttivo replicabile, hanno formato generazioni di professionisti del cinema e hanno dimostrato che il cinema popolare italiano poteva competere con le produzioni internazionali.

Il record di “Natale sul Nilo” (42-43 milioni di euro) rimane un punto di riferimento per l’industria cinematografica italiana, dimostrando la potenzialità del cinema commerciale nazionale quando incontra il gusto del pubblico.

La formula dei cinepanettoni, pur evolvendosi, continua a influenzare le produzioni natalizie italiane, con nuovi attori e nuove storie che cercano di replicare quel successo storico che permise a De Laurentiis di diversificare i propri investimenti, compreso l’acquisto del Napoli Calcio.

Oggi, mentre il mercato cinematografico affronta nuove sfide, l’eredità dei cinepanettoni rimane un caso di studio unico nel panorama dell’intrattenimento italiano, un fenomeno che ha saputo coniugare successo commerciale e impatto culturale duraturo.