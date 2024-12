Ballando con le Stelle la finale senza Mariotto: reazione clamorosa

La finale di Ballando con le Stelle 2024 si è svolta senza uno dei suoi giudici storici. Guillermo Mariotto ha dovuto dare forfait all’ultimo minuto a causa di un trauma al ginocchio, come annunciato da Milly Carlucci in apertura di puntata. Ma la notizia della sua assenza, invece di generare dispiacere, ha scatenato una reazione inaspettata sui social.

L’assenza è stata certificata da un documento medico, con il giudice visto la mattina stessa su una sedia a rotelle all’aeroporto di Fiumicino. Un epilogo di un periodo difficile per Mariotto, apparso nelle ultime puntate visibilmente provato e senza il suo caratteristico piglio.

La conferma dei problemi di salute

Rossella Erra, in un’intervista a Fanpage.it, ha confermato la serietà della situazione: “Ha un malessere importante, un problema di salute che non posso essere io a dire”. La giurata popolare ha rivelato di aver ricevuto un messaggio vocale di tre minuti da Mariotto, sottolineando la delicatezza del momento che sta attraversando.

Ma mentre lo staff del programma e i colleghi esprimevano preoccupazione per le sue condizioni, sui social network si è verificato un fenomeno singolare.

La reazione del pubblico

L’annuncio dell’assenza di Mariotto ha generato una valanga di commenti positivi sui social media. Gli spettatori, che negli ultimi anni avevano criticato frequentemente i suoi giudizi, hanno accolto la notizia con sollievo, considerandola quasi un “regalo di Natale anticipato”.

Le critiche al giudice si erano intensificate nelle ultime edizioni, con molti telespettatori che lamentavano una mancanza di coerenza nei suoi voti e giudizi spesso percepiti come provocatori più che costruttivi.

Le controversie precedenti

Il malcontento del pubblico aveva radici profonde. Negli anni, Mariotto si era distinto per valutazioni spesso in controtendenza rispetto agli altri giudici, arrivando a dare voti bassissimi a esibizioni unanimemente apprezzate e viceversa.

Particolarmente discusso era il suo modo di utilizzare la “paletta”, con voti che sembravano più orientati a creare polemiche che a valutare effettivamente le performance dei concorrenti.

L’impatto sulla finale

La finale è stata quindi giudicata dai restanti giurati: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Una giuria ridotta ma che, secondo molti commenti sui social, ha garantito valutazioni più equilibrate e coerenti.

I fan del programma hanno evidenziato come l’assenza di Mariotto abbia permesso una maggiore linearità nei giudizi, senza i colpi di scena e le provocazioni che spesso caratterizzavano i suoi interventi.

Il dibattito sul ruolo dei giudici

L’episodio ha riacceso il dibattito sul ruolo dei giudici nei talent show. Se da un lato è apprezzata la capacità di creare momenti di spettacolo e discussione, dall’altro il pubblico sembra preferire valutazioni tecniche più oggettive e costruttive.

La reazione alla sua assenza potrebbe essere un segnale importante per il futuro del programma, suggerendo la necessità di un maggiore equilibrio tra l’aspetto dell’intrattenimento e quello della competizione.

La finale di Ballando con le Stelle 2024 rimarrà quindi nella storia non solo per i suoi vincitori, ma anche per questa assenza significativa che ha evidenziato quanto il pubblico sia attento e critico verso chi ha il compito di giudicare.