Grande Fratello Celentano distrusse Shaila Gatta: commento pesantissimo

Di sicuro, con pregi e difetti, Shaila Gatta è la concorrente più popolare del Grande Fratello 2024. Ha fatto parlare di sé per la sua storia con Lorenzo Spolverato e il triangolo con Javier Martinez ma anche per la sua carriera da ballerina. Il pubblico sa bene che ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi. Nel suo percorso nel talent, la futura velina di Striscia la Notizia, non è stata di certo una ballerina anonima, anzi. Come spesso accade, non piaceva alla prof. più temuta della scuola di talenti di Canale 5.

“Non sei una ballerina, puoi solo fare la velina, muovere il lato b, toccarti i capelli e fare ammiccamenti”. Con queste parole taglienti, Alessandra Celentano bocciava senza appello Shaila Gatta durante la sua partecipazione ad Amici nel 2015. Parole riportate dalla stragrande maggioranza di siti presenti sul web. Un giudizio severo che, paradossalmente, si è trasformato in una profezia per la giovane ballerina napoletana.

La maestra di danza, nota per i suoi giudizi intransigenti, fu l’unica a bocciare Shaila agli esami di sbarramento, mostrandosi scettica sulle sue potenzialità nel mondo della danza professionale. Una valutazione che non ha impedito alla Gatta di costruirsi una carriera solida nel mondo dello spettacolo.

Il percorso ad Amici

Shaila è entrata nella scuola di Maria De Filippi nel 2014 attraverso una sfida esterna, prendendo il posto di Vanessa. A soli diciotto anni, la ballerina napoletana portava con sé una storia di determinazione e sacrifici: a sedici anni aveva lasciato Napoli per trasferirsi a Roma, mantenendosi con lavori come baby sitter e dando lezioni private ai bambini.

Nella squadra bianca capitanata da Emma Marrone, Shaila ha dimostrato non solo talento nella danza moderna, ma anche una forte personalità che l’ha fatta notare dal pubblico. Tutti i professori, ad eccezione della Celentano, hanno creduto nelle sue potenzialità.

L’evoluzione artistica

Durante il serale, Shaila ha avuto modo di mostrare diverse sfaccettature del suo talento. Il giudice Francesco Renga rimase particolarmente colpito dalla sua sensualità nella performance delle coreografie di Giuliano Peparini, notando una maturità artistica sorprendente per la sua giovane età.

La sua eliminazione è arrivata durante la quinta puntata del serale, dopo un ballottaggio con Virginia della squadra blu. Un’uscita che non ha segnato la fine del suo percorso artistico, ma piuttosto l’inizio di una nuova fase professionale.

Il ruolo dei maestri

Tra i maestri che hanno contribuito alla formazione di Shaila figura anche Marco Garofalo, ex professore di Amici, sebbene non fosse nel cast quando lei era concorrente. Un dettaglio che sottolinea la solidità della sua preparazione tecnica, nonostante il giudizio severo della Celentano.

La scuola di Amici si è confermata, anche nel suo caso, una vetrina importante per il mondo dello spettacolo. Come molti altri ex allievi del programma, Shaila ha saputo trasformare l’esperienza nel talent in un trampolino di lancio per la sua carriera.

La rivincita professionale

Ironicamente, il percorso professionale di Shaila ha in parte confermato la previsione della Celentano, ma in modo positivo. La sua esperienza come velina di “Striscia la Notizia” l’ha consacrata come showgirl e personaggio televisivo, dimostrando che esistono molti modi per realizzarsi nel mondo dello spettacolo.

La sua partecipazione al “Grande Fratello” rappresenta un ulteriore passo nella sua evoluzione artistica, confermando la sua capacità di reinventarsi e di sfruttare al meglio le opportunità che il mondo dello spettacolo offre.

L’importanza della determinazione

La storia di Shaila Gatta dimostra come la determinazione e la capacità di adattamento possano essere più importanti di un singolo giudizio, per quanto autorevole. La giovane che a sedici anni lasciava Napoli per inseguire il suo sogno ha dimostrato che il successo può assumere forme diverse da quelle inizialmente immaginate.

Il suo percorso rappresenta un esempio di come il talent show possa essere un punto di partenza per costruire una carriera nel mondo dello spettacolo, anche quando non si vince la competizione o si ricevono critiche severe.

Oggi, Shaila può guardare a quel giudizio della Celentano con la consapevolezza di chi ha saputo trasformare una critica in uno stimolo per trovare la propria strada nel mondo dello spettacolo.