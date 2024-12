Angelo Madonia si confessa: il vero motivo della cacciata dalla Rai

Una rivelazione inaspettata quella di Angelo Madonia a Domenica In. Il ballerino professionista ha finalmente chiarito le vere ragioni del suo allontanamento da “Ballando con le Stelle”, smentendo le voci sulle presunte divergenze con Federica Pellegrini e puntando il dito verso i suoi rapporti tesi con la giuria.

“Il mio comportamento non era in linea con le regole del programma”, ha ammesso il professionista, spiegando come lo scontro con Selvaggia Lucarelli abbia pesato più delle sue presunte distrazioni durante il percorso con la campionessa olimpica.

Lo shock dell’allontanamento

Il maestro di ballo ha rivelato di aver appreso la notizia del suo allontanamento attraverso un comunicato Rai, una decisione che l’ha colto completamente di sorpresa. “Stavamo ottenendo ottimi risultati”, ha sottolineato Madonia, evidenziando come i voti della giuria fossero costantemente alti.

La convocazione da parte della produzione è arrivata un lunedì, con motivazioni che, secondo il ballerino, non riflettevano la realtà del suo impegno professionale nel programma.

Il rapporto con Federica Pellegrini

Con la campionessa non c’è mai stato alcuno scontro, ha precisato Madonia. Anzi, il ballerino ha continuato a fare il tifo per lei anche dopo il suo allontanamento, riconoscendo il lavoro svolto insieme nelle prime nove settimane del programma.

I risultati ottenuti con la Pellegrini parlano chiaro: la coppia aveva accumulato un punteggio che ha permesso alla nuotatrice di mantenersi in alta classifica anche dopo il cambio di maestro con Pasquale La Rocca.

La questione professionale

“Sono il più titolato tra i professionisti di Ballando nella danza sportiva”, ha ricordato Madonia, sottolineando i suoi trent’anni di carriera. Una precisazione importante per contestualizzare il suo disappunto verso le continue intromissioni nella sua vita privata durante le puntate.

Il ballerino ha anche rivelato che questa sarebbe stata comunque la sua ultima edizione del programma, una decisione presa già prima dell’inizio della stagione, dopo il suo ritorno dalla Spagna.

Le reali motivazioni

Al centro della controversia c’è il modo in cui Madonia ha gestito i rapporti con la giuria, in particolare durante le discussioni con Selvaggia Lucarelli. Il professionista ha sempre cercato di riportare l’attenzione sul lavoro svolto in pista, rifiutando di alimentare gossip sulla sua vita personale.

“Ho visto cose peggiori”, ha commentato il ballerino, lasciando intendere come il programma abbia utilizzato due pesi e due misure nel valutare i comportamenti dei vari protagonisti.

Il futuro professionale

Nonostante la delusione per come si è conclusa la sua esperienza a Ballando, Madonia guarda avanti. L’apprezzamento ricevuto da colleghi come Samuel Peron e Pasquale La Rocca dimostra come il suo valore professionale sia riconosciuto nell’ambiente.

Il ballerino ha anche smentito che la sua relazione con Sonia Bruganelli abbia influito sulla decisione della produzione, sottolineando come la sua vita privata sia sempre stata tenuta separata dagli impegni professionali.