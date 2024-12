Ballando con le stelle chi avrebbe vinto per Guillermo Mariotto

La finale di Ballando con le stelle 2024 ha visto trionfare Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, seguiti da Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca e Federica Nargi con Luca Favilla. Ma come sarebbe andata se Guillermo Mariotto, assente per un infortunio alla gamba, fosse stato presente in giuria?

Un’analisi delle sue votazioni precedenti e delle dichiarazioni rilasciate durante questa edizione ci permette di ipotizzare uno scenario alternativo, che avrebbe potuto cambiare significativamente il podio finale

L’evoluzione dei giudizi

Il percorso valutativo di Mariotto durante questa edizione è stato complesso e a tratti contraddittorio. Inizialmente mostrava grande apprezzamento per Nina Zilli, mentre criticava la “noiosa perfezione” della Guaccero. La sua opinione sulla Nargi ha subito un’evoluzione significativa: partita con giudizi tiepidi, è diventata una delle sue favorite dopo circa un mese di esibizioni.

Nell’ultima puntata in cui è stato presente, ha sorpreso tutti dichiarandosi “senza parole” per l’esibizione della coppia Guaccero-Pernice, evidenziando un cambio di prospettiva importante.

L’intervista rivelatrice

Un’intervista rilasciata a Irene Mandelli per “Nuovo” a fine ottobre potrebbe offrire indizi più precisi sulle sue preferenze. In quell’occasione, Mariotto descrisse la Guaccero come una ballerina “con lo sguardo da killer” e criticò la Nargi definendola “troppo egoriferita”.

La sorpresa arrivò quando, alla domanda su chi volesse riporre la sua fiducia, indicò Federica Pellegrini, citando la sua disciplina da atleta e il suo senso della competizione come qualità fondamentali.

Basandoci su questi elementi, possiamo ipotizzare tre possibili scenari per il podio secondo Mariotto: 1. Nargi, Guaccero, Pellegrini (basato sulle ultime votazioni) 2. Nargi, Guaccero, Anna Lou (considerando i voti costantemente alti dati a Castoldi) 3. Pellegrini, Nargi, Guaccero (seguendo le indicazioni dell’intervista)

L’indizio di Selvaggia Lucarelli

Un elemento ulteriore viene da una rivelazione di Selvaggia Lucarelli, che ha suggerito come Mariotto avrebbe votato per la Nargi nel duello con Anna Lou Castoldi, fornendo un indizio importante sulle sue preferenze.Questo dettaglio, unito alla sua evoluzione di giudizio sulla concorrente, rafforza l’ipotesi che la Nargi avrebbe potuto beneficiare significativamente della presenza di Mariotto in finale.

Il fattore sorpresa

Non va dimenticato che Mariotto è sempre stato un giudice imprevedibile, capace di sorprendere con valutazioni inaspettate nei momenti decisivi. La sua assenza ha privato la finale non solo di un voto tecnico, ma anche di quell’elemento di imprevedibilità che lo ha sempre caratterizzato.

Le sue ultime apparizioni avevano mostrato un apprezzamento crescente per il percorso della Pellegrini, suggerendo la possibilità di un suo supporto decisivo per la campionessa olimpica.

L’assenza di Mariotto nella finale ha sicuramente alterato gli equilibri della giuria. Il suo voto, spesso controcorrente, avrebbe potuto influenzare significativamente il risultato finale, considerando anche il peso che le sue valutazioni hanno sempre avuto nelle fasi decisive del programma.

La vittoria della Guaccero, per quanto meritata, avrebbe potuto assumere contorni diversi con la presenza di un giudice che ha sempre privilegiato l’evoluzione dei concorrenti rispetto alla perfezione tecnica immediata.