Ballando con le Stelle si ritira poi Milly Carlucci in lacrime

La finale di Ballando con le Stelle 2024 si è trasformata in un crescendo di emozioni inaspettate. Una serata che ha visto l’assenza di Guillermo Mariotto, l’eliminazione a sorpresa di Federica Nargi e un annuncio che ha lasciato tutti senza parole: Pasquale La Rocca ha dichiarato il suo ritiro dal programma.

Ma è stata la commozione di Milly Carlucci a segnare il momento più toccante della serata, quando, dopo le parole di Alberto Matano, la conduttrice ha lasciato emergere tutta la sua emozione.

La serata è iniziata con la notizia dell’assenza di Mariotto, ufficialmente dovuta a un infortunio subito a Riad durante un impegno professionale con la sua maison. Un’assenza che ha modificato gli equilibri della giuria in un momento cruciale della competizione.

La prima svolta drammatica è arrivata con l’eliminazione di Federica Nargi, classificatasi terza nonostante fosse considerata da molti una delle favorite alla vittoria finale.

L’annuncio di Pasquale La Rocca

In un momento decisivo della serata, proprio prima dell’annuncio delle coppie finaliste, Pasquale La Rocca ha interrotto il programma: “Scusami Milly se interrompo questo momento, ma volevo fare questo annuncio… potrebbe essere l’ultima volta che io sono su questa pista”.

La conduttrice, visibilmente sorpresa, ha cercato di sdrammatizzare con una battuta: “Non si fanno questi annunci dopo che sono stanca con tre ore di diretta”, mascherando un evidente disappunto per la tempistica scelta dal ballerino.

Il momento di commozione

È stato però l’intervento di Alberto Matano a scatenare la reazione più emotiva della serata. Il giornalista ha voluto rendere omaggio a Milly Carlucci, definendola “la colonna di Ballando con le stelle”.

A quel punto, la conduttrice non ha potuto trattenere le lacrime, confessando con voce rotta dall’emozione: “Io che volevo fare questo da ragazzina ho realizzato il mio sogno“.

Le reazioni sui social

L’annuncio di La Rocca ha generato reazioni contrastanti sui social. Molti utenti hanno percepito un momento di tensione, ritenendo la tempistica dell’annuncio inopportuna in un momento così delicato della finale.

La scelta di fare una dichiarazione così importante proprio prima del ring finale ha sollevato più di qualche perplessità tra i fan del programma.

La commozione di Milly Carlucci ha rivelato il lato più umano di una professionista che ha dedicato anni alla costruzione di uno degli show più amati della televisione italiana.

Il suo sogno realizzato, confessato tra le lacrime, ha mostrato quanto impegno e passione ci siano dietro al successo di Ballando con le stelle.

Una finale che rimarrà nella storia del programma non solo per il suo esito sportivo, ma per la densità emotiva che l’ha caratterizzata. Dall’assenza di Mariotto all’addio annunciato di La Rocca, fino alle lacrime della padrona di casa.

La serata ha dimostrato come Ballando con le stelle non sia solo una competizione di ballo, ma un contenitore di storie, emozioni e momenti di vita vera che coinvolgono tutti i suoi protagonisti.