Ballando con le Stelle voti svelati: chi ha fatto fuori Federica Nargi

Un colpo di scena nella finale di Ballando con le Stelle 2024 ha visto Federica Nargi classificarsi terza, nonostante i pronostici la dessero come principale sfidante di Bianca Guaccero per la vittoria. Un risultato che ha fatto discutere e che ha trovato spiegazione in una clamorosa rivelazione di Selvaggia Lucarelli.

La giurata ha svelato attraverso una storia Instagram il meccanismo che ha probabilmente portato all’eliminazione della Nargi, pubblicando la foto della scheda di votazione: 10 punti a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, 10 a Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, e uno scioccante 0 alla coppia Nargi-Favilla.

La spiegazione della Lucarelli

In una successiva storia Instagram, Selvaggia Lucarelli ha spiegato le ragioni della sua decisione. Considerando Bianca Guaccero e Pernice “imbattibili”, ha scelto di dare un’ulteriore possibilità a Pellegrini e La Rocca per due motivi: il loro limitato numero di esibizioni e il fatto che per La Rocca potrebbe essere stata l’ultima apparizione nel programma, dato il suo desiderio di dedicarsi alla coreografia.

La giurata ha sottolineato di aver sempre tifato per la Nargi, pur riconoscendo la superiorità tecnica della Guaccero. Ovviamente non è stato solo lo 0 a condannare i Nargilla ma ha pesato in maniera rilevante sul conteggio finale calcolando i voti della giuria e quelli social.

L’impatto sulla competizione

Lo 0 assegnato dalla Lucarelli ha completamente ribaltato le dinamiche della finale. Una decisione strategica che ha privato il pubblico di quello che molti consideravano il duello più atteso: Nargi contro Guaccero.

La scelta ha generato un’ondata di proteste sui social media, dove i fan della Nargi hanno contestato l’eliminazione, ritenendola ingiusta considerando il percorso complessivo della concorrente.

Durante tutta l’edizione, Federica Nargi aveva dimostrato una crescita costante, conquistando pubblico e giuria con performance sempre più raffinate. La sua eliminazione prima del ring finale ha interrotto quello che molti consideravano un naturale percorso verso la finalissima.

La coppia formata con Luca Favilla aveva ricevuto elogi costanti, mostrando un’evoluzione tecnica e artistica che sembrava destinata a un epilogo diverso.

Il futuro della Nargi

L’eliminazione della Nargi ha scatenato un’ondata di commenti sui social network, con molti spettatori che hanno criticato il meccanismo di votazione. La trasparenza della Lucarelli nel rivelare i dettagli del voto ha alimentato ulteriormente il dibattito sul sistema di valutazione.

Nonostante il terzo posto, la partecipazione a Ballando con le Stelle potrebbe aprire nuove opportunità per Federica Nargi. La stessa Selvaggia Lucarelli ha lanciato un suggerimento a Carlo Conti, proponendola come potenziale co-conduttrice per il Festival di Sanremo 2025.

Un’indicazione che sottolinea come, al di là del risultato finale, la Nargi abbia dimostrato qualità che vanno oltre la semplice capacità di ballare.