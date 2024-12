Non c’è pace per Amadeus: critica da un’amica vip della Rai

In un’intervista al Corriere della Sera, Antonella Clerici ha commentato l’addio di Amadeus alla Rai con parole che hanno fatto discutere. La conduttrice di “È Sempre Mezzogiorno”, alla vigilia del suo speciale natalizio “La cena di Natale”, ha descritto il collega come “un conduttore straordinario, ma con un carattere particolare, non facile come sembra”.

La Clerici ha anche evidenziato come il passaggio di Amadeus al NOVE sia stata una scelta ponderata: “Stava vivendo un disagio, non aveva più niente da dimostrare. È consapevole di essere passato a una tv di nicchia rispetto a Rai 1”.

Un momento di grandi cambiamenti

L’ osservazione della Clerici arriva in un momento particolare per la televisione italiana. L’addio di Amadeus alla Rai, dopo il successo di Sanremo e i record di “Affari Tuoi”, ha segnato uno dei più significativi cambiamenti nel panorama televisivo degli ultimi anni.

Il conduttore ha lasciato Viale Mazzini dopo un decennio di successi, portando con sé format di successo e aprendo nuove prospettive per Discovery, che continua la sua politica di acquisizione di volti noti della TV pubblica.

Le critiche al sistema Rai

Nella stessa intervista, Antonella Clerici non ha risparmiato critiche al sistema Rai: “Non ti fa mai sentire indispensabile, e non lo dico solo io. Le donne vengono trattate in modo diverso”. Parole che risuonano ancora più significative considerando i suoi recenti successi con “The Voice Kids”, che ha chiuso con oltre 3 milioni di spettatori.

Nonostante queste considerazioni, la conduttrice ha ribadito il suo legame con l’azienda: “Con tutti i difetti che riconosco alla Rai, sto bene dove sto”.

L’eredità di Amadeus

Il passaggio di Amadeus al NOVE segna la fine di un’era per la Rai. Sotto la sua direzione, il Festival di Sanremo ha raggiunto picchi di ascolto storici, mentre “Affari Tuoi” è diventato un fenomeno televisivo con share superiori al 25%.

La scelta del conduttore di accettare la proposta di Discovery, con un contratto che gli sta garantendo ampia libertà creativa, ha rappresentato una sfida importante per la TV pubblica, che ha già risposto con il successo di alcuni dei suoi programmi di punta.

L’aspetto però più significativo che è rimbalzato sui social dopo le parole della conduttrice, è quello legato alla rivelazione sul carattere di Amadeus. C’è chi l’ha vista come una velata frecciata al conduttore, chi invece con lucidità non ha fatto voli pindarici.

Antonella Clerici parlando di Amadeus ha voluto semplicemente dire che è un grande professionista che, come tutti, ha il suo carattere. Nulla di trascendentale. Il problema è che ormai tutto ciò che riguarda il conduttore fa notizia.

Le parole della Clerici su Amadeus e sulla Rai aprono una riflessione più ampia sul futuro della televisione italiana. Il mercato sta cambiando rapidamente, con nuovi player che sfidano i broadcaster tradizionali e talent che cercano opportunità alternative.

In questo contesto, la posizione della Clerici, che mantiene la sua fedeltà alla Rai pur criticandone alcuni aspetti, rappresenta una voce importante nel dibattito sul futuro del servizio pubblico.