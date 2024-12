Prima dei cinepanettoni di Boldi e De Sica: l’incontro in musica

Per molti anni, il Natale in Italia è stato sinonimo di Christian De Sica e Massimo Boldi, due attori che hanno dominato il sottogenere cinematografico dei cinepanettoni. Queste commedie natalizie hanno accompagnato intere generazioni, portando al cinema risate, situazioni comiche e storie ambientate tra vacanze e festività. Dalla loro prima collaborazione nel 1990 fino al grande ritorno insieme nel 2018, i due hanno contribuito a definire un fenomeno culturale unico nel panorama italiano.

Gli inizi: l’esplosione del fenomeno cinepanettone

Il primo incontro sul set tra De Sica e Boldi risale in realtà al 1985 quando facevano parte del cast del film Yuppies – I giovani di successo. L’alchimia tra i due spinse i produttori Luigi e Aurelio De Laurentiis a puntare sulla coppia. Nacque così Vacanze di Natale ’90. Prima di quel momento, De Sica aveva già partecipato a pellicole come Vacanze di Natale (1983) e Vacanze in America (1984), che però non includevano Boldi. La svolta avviene proprio nel 1990: il sodalizio tra i due attori diventa l’ingrediente fondamentale di un successo che si ripeterà ogni anno, fino al 2005.

Dal 1990 al 2005, De Sica e Boldi hanno fatto coppia fissa nei cinepanettoni, diventando protagonisti indiscussi del Natale cinematografico. I film, prodotti principalmente da Aurelio De Laurentiis, erano un appuntamento imperdibile per milioni di italiani. Tra vacanze in località esotiche, gag irriverenti e una comicità spesso sopra le righe, i cinepanettoni raccontavano con leggerezza i vizi e le virtù della società italiana.

Ecco la lista completa dei film che hanno interpretato insieme in quegli anni:

Vacanze di Natale ’90 (1990)

Vacanze di Natale ’91 (1991)

Anni 90 (1992)

Anni 90 – Parte II (1993)

S.P.Q.R. 2000 e ½ anni fa (1994)

Vacanze di Natale ’95 (1995)

A spasso nel tempo (1996)

A spasso nel tempo: l’avventura continua (1997)

Paparazzi (1998)

Vacanze di Natale 2000 (1999)

Body Guards – Guardie del corpo (2000)

Merry Christmas (2001)

Natale sul Nilo (2002)

Natale in India (2003)

Christmas in Love (2004)

Natale a Miami (2005)

Prima dei cinepanettoni e la separazione

In un’intervista al podcast Tintoria Christian De Sica ha spiegato che probabilmente il successo del sodalizio con Massimo Boldi è nato dal fatto che i due non si frequentassero al di fuori del set. Uno a Milano, l’altro a Roma, quando era il momento di girare si riaccendeva la scintilla. In verità i due attori si conoscevano già prima di diventare volti del cinepanettone. I due facevano parte di un gruppo musicale Pattuglia azzurra dove De Sica era il frontman e Boldi il chitarrista.

Nel 2005, il sodalizio si interrompe. Christian De Sica prosegue la tradizione dei cinepanettoni, con titoli come Natale a New York (2006) e Vacanze di Natale a Cortina (2011). Massimo Boldi, invece, intraprende un percorso autonomo con commedie dal sapore natalizio, ma senza mai replicare il successo dei film condivisi con De Sica. Tra i titoli più noti della sua carriera solista spicca La fidanzata di papà (2008).

Dopo più di dieci anni di separazione, nel 2018 De Sica e Boldi tornano a lavorare insieme con Amici come prima. Il film, accolto con entusiasmo dai fan, rappresenta un omaggio al loro glorioso passato e un tentativo di riaccendere la magia che aveva caratterizzato i cinepanettoni storici.

Nel 2020, i due si ritrovano nuovamente per In vacanza su Marte. Questo film, a differenza dei precedenti, non è uscito al cinema ma è stato distribuito direttamente sulle piattaforme digitali, segnando un adattamento ai tempi moderni e alle nuove modalità di fruizione cinematografica ma anche a causa del Covid.