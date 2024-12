Loredana Lecciso e Albano stanno ancora insieme?

Una storia d’amore che ha fatto discutere, diviso l’opinione pubblica e riempito pagine di gossip per oltre due decenni. Loredana Lecciso in passato ha rotto il silenzio, dopo un periodo di stop alla TV, in un’intervista al settimanale Oggi, rivelando la vera natura del suo rapporto con Al Bano Carrisi e smentendo anni di bugie sulla loro relazione.

“Vivo in un’altra vita e in un’altra storia, lontana anni luce da quella raccontata per anni”, confessa la showgirl leccese, aprendo uno squarcio sulla realtà di una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo italiano.

La verità sulla loro relazione

“Siamo una coppia che si vuole profondamente bene e condivide difficoltà e gioie”, rivela la Lecciso, descrivendo un rapporto maturo e solido che ha superato ogni tempesta mediatica. “Litighiamo anche, come qualsiasi coppia. Abbiamo affrontato e superato insieme prove difficili e burrasche, eppure siamo ancora qui”.

Un amore che resiste da 25 anni, nonostante le continue pressioni esterne e quello che la Lecciso definisce un “rapporto troppo affollato”, ammettendo: “È anche colpa mia, avrei dovuto mettere dei paletti e non l’ho fatto”.

Il romanticismo quotidiano

La Lecciso descrive un Al Bano diverso da quello che il pubblico conosce: “Dopo 25 anni, la mattina taglia ancora una rosa dal giardino e me la porta”. Un gesto romantico che rivela la solidità di un rapporto vissuto lontano dai riflettori.

“Quando riusciamo a stare da soli, ancora ridiamo e amiamo le stesse cose”, confessa, aggiungendo con un velo di gelosia: “Vedo Al Bano bello e non immaginate quante donne gli ronzino attorno”.

La decisione sul matrimonio

Dopo anni di annunci e smentite, la Lecciso chiarisce finalmente la questione del matrimonio. L’unico vero annuncio fu fatto nel luglio 2013, ma le nozze non si sono mai celebrate: “C’erano degli equilibri da preservare e abbiamo deciso così”.

“Il matrimonio era un passo che avrebbe avuto senso tanti anni fa, anche nei confronti dei nostri figli, ora sarebbe buffo”, spiega la showgirl, smentendo anche di aver mai fatto pressioni su Al Bano per sposarsi.

Gli errori del passato

Con la maturità arriva anche l’autocritica: “Ho fatto degli errori, ero inesperta e convinta che i sentimenti per Al Bano sarebbero bastati a essere felice”, ammette la Lecciso, che oggi guarda con distacco ai momenti più difficili della sua vita.

L’unico vero rimpianto riguarda il tempo con i figli: “Non essermi goduta abbastanza i miei figli: tornando indietro, cercherei di non perdermi nemmeno un attimo con loro”.

Oggi la coppia vive un momento di serenità, con progetti che potrebbero riportare la Lecciso in televisione, magari insieme alla figlia Jasmine. Un nuovo capitolo di una storia che ha dimostrato di saper resistere al tempo e alle critiche.

La scelta di non sposarsi appare come la naturale evoluzione di un rapporto che ha trovato il suo equilibrio proprio nella libertà dalle convenzioni sociali e dalle aspettative del pubblico.