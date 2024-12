Stefano de Martino riceve complimenti inaspettati

Un complimento inatteso quello di Amadeus nei confronti di Stefano De Martino, attuale conduttore di “Affari Tuoi”. Non fate i malpensanti, non si tratta di un rapporto teso o di gelosie tra i due conduttori di successo. In un’intervista a Repubblica, l’ex direttore artistico di Sanremo ha speso parole di apprezzamento per il suo successore. Non c’è di cui meravigliarsi, i complimenti sono diciamo “inaspettati” perché in passato Amadeus aveva dichiarato di non seguire mai i programmi che aveva condotto.

“Faccio zapping, certo, mi capita di vederlo”, ha ammesso Amadeus. “Se raggiunge questi ascolti, vuol dire che De Martino Affari Tuoi lo fa bene”. Una dichiarazione che assume un significato particolare alla luce delle sue precedenti affermazioni.

Il cambio di prospettiva

Il riconoscimento di Amadeus arriva in un momento particolare della sua carriera, dopo il passaggio al NOVE che ha fatto tanto discutere. “Posso avere mille difetti, ma non conosco l’invidia e il rosicamento“, ha precisato il conduttore, dimostrando fair play nei confronti di chi ha raccolto la sua eredità in Rai.

Un’apertura significativa, considerando che solo qualche mese fa aveva dichiarato di non voler guardare i programmi che aveva condotto in precedenza, quasi a voler marcare una distanza con il suo passato televisivo.

Il successo di De Martino

Stefano De Martino sta effettivamente ottenendo risultati notevoli con “Affari Tuoi”, confermando la bontà della scelta Rai di affidargli un programma così importante. Gli ascolti stanno premiando il suo stile di conduzione fresco e spontaneo.

Il riconoscimento di Amadeus assume quindi un valore particolare, arrivando da chi quel programma lo ha portato ai massimi livelli di popolarità.

Un passaggio di testimone doppio

Non è la prima volta che De Martino raccoglie l’eredità di Amadeus. Prima di “Affari Tuoi”, l’ex ballerino di “Amici” aveva già preso le redini di “Stasera tutto è possibile“, altro format che Amadeus aveva non solo condotto ma anche contribuito a creare come autore.

In quel caso, De Martino era riuscito a dare una sua impronta personale al programma, mantenendone l’essenza ma arricchendolo con il suo stile particolare.

La nuova vita di Amadeus

Nel frattempo, Amadeus sta vivendo la sua nuova avventura al NOVE con quella che lui stesso definisce “una vena di follia“. “Ho sentito che dovevo andare”, ha spiegato, parlando della sua decisione di lasciare la Rai.

Una scelta che dimostra come il conduttore non tema i cambiamenti, anche quando arrivano nel momento di massimo successo.

L’eredità di “Stasera tutto è possibile”

Il programma, nato da un’idea di Amadeus, rappresenta uno dei format più innovativi della televisione italiana. La sua capacità di mixare gioco e spettacolo ha creato un modello che De Martino ha saputo interpretare con personalità.

La trasmissione, che vede i personaggi famosi mettersi alla prova in situazioni surreali e divertenti, ha mantenuto il suo successo anche dopo il cambio di conduzione, dimostrando la solidità del format.

Il caso De Martino-Amadeus dimostra come il ricambio generazionale in televisione possa avvenire in modo naturale e positivo, quando c’è rispetto reciproco e riconoscimento del talento.

Un esempio di come la televisione italiana stia evolvendo, con nuove figure capaci di raccogliere il testimone dei grandi protagonisti del passato.