Cosa fa oggi Eva Herzigova lontana dalla TV ma non dall’Italia

Dalla piccola Litvinov, in Cecoslovacchia, alle passerelle più prestigiose del mondo. La storia di Eva Herzigova, nata nel 1973, è quella di una ragazza dell’Est che ha conquistato l’Olimpo della moda grazie a un metro e ottanta di eleganza e una bellezza senza tempo che ancora oggi, a 50 anni, la rende protagonista delle campagne più prestigiose.

L’ascesa di una stella

Fu suo padre a spingerla verso Parigi dopo la vittoria in un concorso di bellezza nel 1989. Una decisione che ha cambiato la storia della moda: Eva non divenne una semplice modella, ma entrò nell’Olimpo delle supermodel al fianco di Cindy Crawford, Kate Moss e Naomi Campbell.

La consacrazione definitiva arrivò nel 1994 con la leggendaria campagna Wonderbra, considerata tra le più riuscite di sempre. “Guardami negli occhi”, recitava il cartellone che, secondo le cronache dell’epoca, causò persino alcuni tamponamenti tra automobilisti distratti dalla sua sensualità.

Gli anni d’oro

Le copertine di Vogue, Elle, Marie Claire e Glamour si contendevano il suo volto. Le passerelle di Chanel, Yves Saint Laurent, Dior e Louis Vuitton non potevano fare a meno della sua presenza. Un legame particolare la univa a John Galliano, con cui collaborò a numerosi progetti.

La sua versatilità la portò anche al cinema, con ruoli in “Soldi proibiti”, “L’amico del cuore” e “I colori dell’anima – Modigliani”. Nel 1998 il grande pubblico italiano la scoprì come co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto a Raimondo Vianello e Veronica Pivetti.

La consacrazione come icona

Gli anni 2000 l’hanno vista protagonista di momenti memorabili: dal nudo artistico per Playboy nel 2004 all’interpretazione di Venere nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. Nello stesso anno fu madrina del battesimo della Costa Concordia.

Le collaborazioni con i grandi marchi non si sono mai interrotte: da Dolce&Gabbana per cui è stata testimonial di profumi insieme a Naomi Campbell, a Prada che l’ha scelta per la campagna primavera-estate 2013.

La rinascita dopo i 40

Nel 2018 ha fatto scalpore la sua scelta come testimonial Yamamay, sfidando gli stereotipi che vogliono solo giovanissime per le campagne di lingerie. Un’ulteriore dimostrazione che la vera bellezza non conosce età.

Ancora oggi Eva è richiestissima: dalla campagna primavera 2024 per Balenciaga alla passerella autunno-inverno 2024/25 per Mugler, continua a essere una delle poche top model degli anni ’90 ancora attive ai massimi livelli.

La vita privata

Dopo il matrimonio lampo con Tico Torres, batterista dei Bon Jovi, nel 1996, Eva ha trovato l’amore vero con l’imprenditore torinese Gregorio Marsiaj. Dal loro amore sono nati tre figli: George, Philipe ed Edward.

Inizialmente scettica sul matrimonio, dopo 14 anni di relazione ha cambiato idea, coronando il suo sogno d’amore con Marsiaj. Oggi vivono felicemente tra Londra e Torino, dimostrando che anche le favole possono avere un lieto fine.