Il valore della villa da nababbo della diva di estrema destra

Una delle donne più belle della sua generazione, Brigitte Bardot è stata un’icona degli anni Cinquanta e Sessanta, prima come modella, poi come attrice e, infine, anche come cantante. È divenuta nota grazie ai suoi ruoli in film come Elena di Troia di Robert Wise, Piace a troppi di Roger Vadim, Il disprezzo di Jean Luc Godard e Le pistolere di Christian-Jaque.

Oggi Brigitte Bardot ha 90 anni, essendo nata a Parigi il 28 settembre 1934, e si è allontanata dalla vita del mondo dello spettacolo. Il suo ultimo film risale infatti addirittura al 1973 (Colinot l’alzasottane di Nina Companeez), mentre il suo ultimo album come cantante è uscito nel 2004 (intitolato proprio con il suo nome all’anagrafe). Dopo il ritiro dalle scene non è stata di certo con le mani in mano e ha fatto molto. Brigitte Bardot ha amministrato il suo immenso patrimonio grazie ad accurati investimenti per lo più in immobili di lusso: oggi si stima che l’attrice francese possieda circa 65 milioni di dollari di patrimonio. Pur non recitando né cantando più, B.B è rimasta un personaggio pubblico molto noto in Francia e non solo rilasciando interviste e partecipando a eventi di vario tipo.

La bionda attrice francese ha inoltre continuato a far parlare di sé per il suo attivismo, in particolare in favore dei diritti degli animali, pinguini e cani. Negli ultimi anni di vita Brigitte Bardot ha anche sollevato molte polemiche per le sue opinioni politiche, in particolare a sostegno dell’estrema destra francese.

Per le sue ultimissime dichiarazioni pubbliche, l’attrice francese è stata accusata di razzismo, islamofobia e omofobia, oltre ad aver sostenuto idee complottiste sulla pandemia del Covid-19. Brigitte Bardot vive oggi a Saint Tropez, in Costa Azzurra, in una tenuta di sua proprietà chiamata La Madrague.

L’ex bionda modella francese l’ha acquistata nel 1968, facendone il suo nuovo luogo di residenza. B.B conosceva bene la zona della Costa Azzurra fin da quando era piccola, dato che ci si recava in vacanza con la famiglia.

La Madrague è una proprietà di 600 metri quadrati, che in precedenza era una fattoria ed è poi dall’attrice di stata trasformata in un’elegante villa a due piani affacciata sul mare della baia di Cannes, località nota agli amanti del cinema per il prestigioso festival locale.

L’attuale marito di Brigitte Bardot è Bernard D’Ormale di 5 anni più giovane (83 anni), di lavoro fa ancora oggi il politico essendo consigliere di Jean-Marie Le Pen. Il grande amore dell’attrice francese è stato vicino a sua moglie nei momenti più difficili della sua vita. L’attrice francese ha avuto negli anni Novanta un cancro al seno, la depressione, e un malore a causa della pressione alta l’anno scorso.

Brigitte Bardot quanto vale oggi la villa a Saint Tropez

La villa ha un valore di 6 milioni di euro, e dopo la morte dell’attrice transalpina ne ospiterà la tomba, oltre a venire trasformata in un museo a lei dedicato. Insomma, la mitica B. B. continua a far discutere, anche se in maniera un po’ diversa rispetto a come faceva nei suoi anni d’oro da diva dello spettacolo. Dopo il ritiro ha anche pubblicato un’autobiografia, Mi chiamano B.B., uscita nel 1996. Nel 2011 ha poi ceduto i diritti del proprio nome per una linea di abbigliamento.