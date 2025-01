La ricordi? Dopo la TV anche Baby Sitter e Badante

Cloris Brosca oggi ha 66 anni e vive a Roma con suo marito. Come è cambiata nel tempo e il suo nuovo lavoro dopo Luna Park

Lunghi capelli corvino, bandana nei capelli e abito gitano per tutti gli anni Novanta la Zingara di Luna Park.

La conturbante gitana è stata un’icona del preserale Rai quando grandi e piccini giocavano davanti al teleschermo nella speranza che non uscisse mai la carta de La Luna Nera, che significava perdere il montepremi.

Dopo il successo travolgente Loris Brosca, questo il nome della Zingara sembrava scomparsa dal piccolo schermo non lasciando più traccia di sé se non nei filmati d’epoca dell’archivio delle teche Rai.

In realtà l’attrice è comparsa in un film dal titolo Effetto Paradosso e ha continuato la sua vocazione artistica esibendosi però esclusivamente in teatro. Nel 2017 è stata protagonista in alcune puntate in Che Dio Ci Aiuti in un ruolo chiave nei panni della mamma di Monica quest’ultima interpretata da Diana Del Bufalo.

Infine prima di lasciare definitivamente dalla televisione ha partecipato a La Prova del Cuoco, ha fatto qualche intervista, come a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, e ha fatto da opinionista nella versione estiva de La Vita in Diretta.

Oggi Cloris Brosca vive a Roma con suo marito Fabrizio e da cui ha avuto due figli: Guenda, 35 anni, e Gianamedeo, 31 anni.

Cloris Brosca dopo la Zingara: baby sitter e badante

Cloris Brosca e Fabrizio si sono conosciuti in ambito lavorativo grazie ad amici in comune. Come spiegato è stato un incontro molto romantico perché la signora della Luna Nera ha conosciuto suo marito alle nozze di un altro uomo importante per la sua vita, Riccardo Donna che non è altro che il regista di Luna Park.

In un’intervista a Vanity Fair l’attrice ha spiegato perché ha deciso di lasciare per un lungo periodo di tempo il piccolo schermo e poi dedicarsi esclusivamente alla recitazione a teatro.

Nata a Napoli il 16 febbraio 1957 la Zingara di Luna Park ha esordito poco più che 24enne in un film come Ricomincio da tre di e con Massimo Troisi. Poco dopo ha preso parte ad un’interpretazione teatrale con Gigi Proietti di una riedizione della commedia eduardiana Il sindaco del Rione Sanità. La popolarità avuta con il ruolo in tv con la carta de La Luna Nera le ha dato tanto ma non la appagava avendo studiato all’Accademia di Arte Drammatica.

Così, anche a causa del pesante lutto che ha visto la scomparsa del suo adorato papà, decise di tornare alla vita di tutti i giorni con orari più normali e una quotidianità che non prevedeva ritmi così serrati di lavoro.

Dopo l’esperienza in Rai ha così deciso di intraprendere altre attività come quella di baby sitter e badante e solo dopo aver ripreso in mano la sua vita Cloris Brosca è tornata a recitare.

Negli ultimi tempi in tanti hanno pensato che la Zingara fosse tornata in tv per uno spot pubblicitario dell’Iliad che fa riferimento al non fidarsi dei tarocchi. Non si tratta però del personaggio interpretato dall’attrice napoletana in Luna Park ma semplicemente di un’altra persona.