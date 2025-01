Il grande ritorno di Michele Cucuzza: è direttore

Sono in tanti a chiedersi cosa fa oggi Michele Cucuzza, 72 anni. Tra i giornalisti più importanti d’Italia, di fama nazionale è sempre stato anche un conduttore molto amato dal pubblico.

Da un po’ di anni è sparito dai radar dei Tg e dalle conduzioni in Rai, il che spinge i fan a chiedersi dove sia finito e soprattutto se le cose gli siano andate bene o meno.

Michele Cucuzza e la vocazione giornalistica

Non sarebbe il primo personaggio famoso che, lontano delle ore di diretta in Rai e Mediaset che finisce con il cambiare radicalmente vita e magari lavoro. Ma non è questo il caso di Cucuzza.

Dopo un apparizione alla seconda edizione di Bach To School condotta da Federica Panicucci è stato qualche volta ospite a Zona Bianca su Rete 4 in qualità di opinionista.

Il noto giornalista ha iniziato la sua carriera collaborando con Catania Sera per poi approdare a Il Giornale nel 1973. Fa la sua gavetta, si laurea in Lettere Moderne a Milano e nel 1979 diventa giornalista professionista.

Dal Tg al Grande Fratello

La Rai gli apre le porte quattro anni dopo con il ruolo di redattore e così lavora a servizi per la televisione e la radio. Il grande salto è quando è a guida del Tg2 per ben un decennio.

Col tempo è passato dal giornalismo alla conduzione di programmi da grandi ascolti come La posta del cuore, Unomattina e soprattutto La Vita in Diretta che gli permette di acquisire una notevole popolarità.

La fama è lentamente scemata dopo il suo addio alla Rai e nel 2020 Michele Cucuzza è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4. La sua prima volta in un reality show, eliminato però dopo poco più di un mese in un’edizione molto particolare, data l’emergenza Covid.

Michele Cucuzza ancora direttore

Michele Cucuzza oggi continua con la sua carriera di giornalista. Dal 2021 è direttore di Antenna Sicilia e Tele Color. L’emittente in questione è tra le TV locali più antiche e importanti d’Italia, come Telelombardia, Canale 21 in Campania e Telenorba in Puglia.

Ha così chiuso un cerchio, senza dover rinunciare alla propria passione, facendo ritorno in Sicilia, dov’è nato nel 1952, precisamente a Catania. L’ex mezzobusto del Tg2 si è raccontato, mostrandosi molto sereno in merito alla sua carriera, che prosegue a gonfie vele, sostenendo come fare il giornalista sia una vocazione che non svanisce.

Il ritorno in Rai

Michele Cucuzza, oltre ad una brillante carriera, ha avuto anche due figlie, Matilde e Carlotta, nate da due madri differenti. La prima nata nel 1988 e la seconda nel 1993, vivono rispettivamente in Francia e Italia ma hanno un ottimo rapporto.

Per il giornalista siciliano c’è stato anche il grande ritorno in Rai, dopo anni dalla sua carica di direttore ad Antenna Sicilia. Spesso Michele Cucuzza è ospite di Bella Ma‘, trasmissione condotta da Pierluigi Diaco.

Inoltre il conduttore cura una rubrica su Nuovo TV “domande e risposte”. Una piccola curiosità sulla sua vita privata: lo scorso anno si proclamava single, chissà se lo è ancora o ha massimo riserbo sulla sua relazione.