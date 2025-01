Fedez ha venduto per soldi suoi vestiti usati: le cifre

La piattaforma di compravendita di vestiti usati Vinted continua a conquistare le celebrità. In passato anche Fedez aveva deciso di mettere in vendita i suoi capi firmati, ottenendo un successo immediato con 68mila follower in appena due giorni e il sold-out completo dei 22 articoli proposti.

Il rapper aveva ironizzato sulla sua scelta: “Capi ispirati al Coachella. Ma, anche se non andate al Coachella, sono belli lo stesso”, ammettendo di avere uno stile discutibile che i fan sembrano apprezzare particolarmente.

Il guardaroba del rapper in vendita

Tra i pezzi più ambiti, un giubbotto in denim Gucci da 300 euro e una t-shirt con Jim Morrison a 25 euro. La selezione includeva brand di lusso come Saint Laurent e Dior, insieme a marchi streetwear come Drew House (il brand di Justin Bieber) e Obey, oltre a etichette più di nicchia come Amiri e Astroworld.

Le recensioni degli acquirenti sono state unanimemente positive, con il massimo punteggio di cinque stelle per ogni capo venduto, confermando l’ottimo stato dei vestiti e la serietà dell’operazione.

Il fenomeno Vinted tra i vip

La piattaforma è diventata una vera community per la compravendita di oggetti second-hand, attirando sempre più personaggi famosi. Elisabetta Canalis ha registrato il sold-out dei suoi look iconici lo scorso giugno, mentre la cantante Madame ha venduto i capi creati dal suo stylist attraverso l’account “madammiunvestito”.

Anche influencer come Beatrice Valli e Alice Campello hanno scelto questa piattaforma per dare una seconda vita ai loro vestiti, contribuendo a rendere l’usato sempre più “cool” e accessibile.

La star del Gladiatore 2 su Vinted

L’ultimo vip internazionale a unirsi alla community è Paul Mescal, protagonista del sequel del Gladiatore. L’attore irlandese, diventato ambassador del nuovo corso di Gucci sotto Sabato De Sarno, ha deciso di vendere alcuni dei suoi capi più iconici, compresi i famosi “short shorts” che hanno fatto tendenza.

La particolarità dell’iniziativa di Mescal è la finalità benefica: tutti i proventi delle vendite saranno devoluti all’associazione irlandese Pieta, che si occupa di prevenzione del suicidio e dell’autolesionismo.

Il successo della piattaforma

Il fenomeno Vinted dimostra come il mercato dell’usato si stia evolvendo, diventando sempre più mainstream e attraente anche per le celebrità. La possibilità di acquistare capi indossati da personaggi famosi a prezzi accessibili ha contribuito enormemente al successo della piattaforma.

Per quanto riguarda Fedez, questo non è stato il suo primo approccio a Vinted: il rapper aveva già utilizzato la piattaforma l’anno scorso, confermando il suo interesse per la sostenibilità e il riuso nel mondo della moda.

L’impatto sul second-hand

L’ingresso di celebrities come Fedez e Mescal su Vinted sta contribuendo a sdoganare definitivamente il concetto di abbigliamento di seconda mano, rendendolo non solo accettabile ma addirittura desiderabile.

Il successo delle vendite dimostra come il pubblico sia sempre più attento alla sostenibilità e interessato a possedere capi con una storia, specialmente se legati a personaggi amati del mondo dello spettacolo.