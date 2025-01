Reali straziati dal dolore per la morte del cane fanno un appello

Meghan Markle, duchessa del Sussex e attrice celebre per il ruolo in Suits, ha commosso milioni di persone con l’annuncio della scomparsa del suo amato cane, Guy. Il beagle, fedele compagno per oltre dieci anni, è venuto a mancare a causa delle conseguenze di un grave incidente. Meghan ha scelto di ricordarlo con una lunga e toccante dedica sui social, condivisa insieme a un video dove appare anche il principe Harry. “Grazie per tanti anni di amore incondizionato, mio dolce ragazzo. Hai riempito la mia vita in modi che non conoscerai mai”, ha scritto l’attrice, dando l’ultimo saluto a quello che ha definito “il miglior ragazzo che una ragazza potesse desiderare”.

La storia di Guy inizia nel 2015, quando Meghan lo adotta da un rifugio. “Gli erano stati dati pochi giorni di vita – ha raccontato – L’ho preso al volo e mi sono innamorata. Lo chiamavano ‘il piccoletto’ perché era così fragile e indifeso. L’ho chiamato Guy, ed è stato amore a prima vista”. Da quel momento, Guy è diventato parte integrante della vita della duchessa, accompagnandola in tutte le sue trasformazioni, dai giorni sul set di Suits al matrimonio con il principe Harry, fino alla nascita dei suoi figli, Archie e Lilibet Diana.

Un incidente che ha cambiato tutto

Poco prima del trasferimento di Meghan nel Regno Unito per sposare Harry, Guy è stato vittima di un grave incidente che lo ha costretto a subire interventi chirurgici e una lunga riabilitazione. “I medici dissero che non avrebbe mai più camminato – ha spiegato Meghan – ma il dottor Noel Fitzpatrick, con il suo straordinario lavoro, ci diede speranza. Io e Harry viaggiavamo ogni notte per andare a trovarlo nel Surrey mentre si riprendeva, mese dopo mese”.

La dedizione della coppia e il lavoro dei veterinari hanno permesso a Guy di tornare a camminare, ma le conseguenze dell’incidente hanno continuato a pesare sulla sua salute. Alla fine, il beagle non è riuscito a superare le complicazioni. “Sarò sempre grata a tutti coloro che si sono presi cura di lui, dagli amici alla comunità veterinaria – ha aggiunto Meghan – Guy è stato più di un animale domestico: è stato un compagno di vita”.

L’omaggio a Guy nella nuova serie Netflix

La perdita di Guy arriva in un momento particolare per Meghan, che sta tornando alla ribalta con un nuovo progetto Netflix intitolato With Love, Meghan. La serie, concepita come una raccolta di storie personali e riflessioni, include momenti intimi della vita della duchessa, molti dei quali vedono protagonista proprio Guy. “Molti di voi vedranno Guy in questa nuova serie – ha spiegato Meghan – e spero che capirete perché la sua perdita mi ha devastato così profondamente. Credo che anche voi potreste innamorarvi di lui, proprio come è successo a me”.

La serie rappresenta un ritorno alle luci della ribalta per Meghan, dopo anni di distacco volontario dalla scena pubblica. Attraverso With Love, Meghan, l’ex attrice vuole raccontare il suo percorso personale, dal successo televisivo negli Stati Uniti alla vita accanto al principe Harry, senza tralasciare gli alti e bassi del rapporto con la famiglia reale britannica. Guy, con la sua presenza costante e il suo amore incondizionato, è stato una figura centrale in molte delle vicende narrate nella serie.

Un addio carico di emozione

Nel suo post, Meghan ha descritto il dolore per la perdita di Guy in modo estremamente personale: “Ho pianto troppe lacrime per poterle contare: quel tipo di lacrime che ti fanno entrare nella doccia sperando che l’acqua corrente possa lenire il vuoto. Ma il vuoto resta. E va bene anche così”.

Per Meghan, Guy non è stato solo un cane, ma un compagno che l’ha sostenuta nei momenti più difficili e celebrato con lei quelli più belli. “Era con me a Suits, quando mi sono fidanzata e poi sposata, quando sono diventata mamma. Era con me per tutto: la tranquillità, il caos, la calma, il conforto”.

Concludendo il suo tributo, Meghan ha voluto ringraziare pubblicamente chiunque abbia amato e sostenuto Guy nel corso della sua vita. “Grazie per tanti anni di amore incondizionato, mio dolce ragazzo. Non dimenticherò mai quanto hai dato a me e alla mia famiglia”.

Un amore che va oltre la vita

La storia di Guy e Meghan Markle è un esempio di come il legame tra un animale e il suo proprietario possa essere profondo e trasformativo. Con la sua dedizione, Meghan ha dimostrato come l’amore e il rispetto per i propri compagni a quattro zampe possano portare conforto e gioia anche nei momenti più difficili. Guy resterà per sempre un simbolo di resilienza, lealtà e amore incondizionato, che continuerà a vivere nei ricordi di chi lo ha conosciuto e nelle storie che Meghan ha scelto di condividere con il mondo.