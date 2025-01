Tra i più grandi della danza italiana elogia Meloni: massacrato

La figura di Luciano Cannito, coreografo, regista e direttore artistico di grande talento, è da anni un punto di riferimento nel mondo della danza. Non solo per le sue creazioni innovative e collaborazioni prestigiose, ma anche per le sue opinioni forti e spesso controcorrente. L’ultima in ordine di tempo è un tweet dedicato alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scatenato una vera e propria bufera sui social, tra critiche feroci e apprezzamenti entusiasti.

La carriera straordinaria di Luciano Cannito

Nato a Isola del Liri il 29 marzo 1962, Luciano Cannito ha saputo imporsi nel panorama artistico internazionale grazie a una dedizione totale al mondo della danza e del teatro. Ex Presidente del Teatro Nazionale della Città di Napoli, ha firmato produzioni con artisti del calibro di Lucio Dalla e Roberto De Simone e collaborato con stelle della danza internazionale.

Dal 2010 al 2013 è stato titolare della cattedra di danza classica e neoclassica nel talent show Amici di Maria De Filippi, contribuendo a formare nuovi talenti. Cannito ha lavorato con la prestigiosa Accademia del Bolshoi di Mosca e portato le sue creazioni in tutto il mondo, da Viva Verdi in Francia a Il Padrino in Russia. Recentemente, ha riscosso un grande successo in Germania con il balletto Romeo e Giulietta.

Il tweet su Giorgia Meloni e le reazioni

La recente uscita di Luciano Cannito su X (ex Twitter) ha acceso un vivace dibattito. Il coreografo ha scritto: “Ormai è chiaro. Aldilà della politica, dei partiti, delle ideologie, @GiorgiaMeloni è il miglior Primo Ministro degli ultimi decenni della storia della Repubblica Italiana”.

Un’opinione forte, che ha generato reazioni contrastanti. Alcuni utenti non hanno risparmiato insulti: “L’aldilà è dove dimorano i tuoi neuroni” oppure “Al di là che sei disoccupato, non ti darà l’incarico pubblico della tradizione”. Altri hanno parlato di “delirio”.

Eppure, Cannito ha ricevuto anche sostegno. Diversi utenti hanno applaudito il suo coraggio, scrivendo: “Bravo”, “Concordo” e “E diciamolo”. L’episodio ha dimostrato ancora una volta come Cannito sia un personaggio capace di polarizzare l’opinione pubblica, sia per il suo talento che per le sue dichiarazioni.

Una storia d’amore lunga 17 anni

Tra gli aspetti più noti della vita privata di Cannito c’è la lunga relazione con la ballerina e conduttrice Rossella Brescia, iniziata nel 2007 negli studi di Amici di Maria De Filippi. I due si erano conosciuti durante le selezioni del programma, quando lui era professore di danza classica e lei ospite per valutare i ballerini.

La coppia ha vissuto un amore intenso, partecipando insieme a numerosi progetti artistici. Nonostante il desiderio di avere un figlio, l’endometriosi di cui Rossella soffriva ha reso impossibile realizzare questo sogno. Dopo 17 anni insieme, l’annuncio della separazione, avvenuta nel 2024, ha lasciato tutti senza parole. Rossella ha dichiarato: “Non l’ho deciso io, per me è stato uno choc”.

Una relazione che ha segnato profondamente entrambi, ma che non ha mai oscurato il talento e la determinazione di Cannito, sempre pronto a mettersi in gioco sia sul palcoscenico che nel dibattito pubblico.

Una personalità che divide

Luciano Cannito si conferma una figura complessa e poliedrica. Artista di talento e uomo di opinioni forti, il suo percorso dimostra come la passione e il coraggio di esprimere il proprio pensiero possano tanto suscitare ammirazione quanto scatenare polemiche. La sua carriera e le sue dichiarazioni, come quella su Giorgia Meloni, continueranno a far parlare, dividendo e appassionando il pubblico.