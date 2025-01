Guillermo Mariotto è nobile! Che storia da film

Molti conoscono Guillermo Mariotto per il suo ruolo di giudice di Ballando con le stelle o per note maison con cui lavora o ha lavorato come Gattinoni e Missoni. Meno noto è invece il racconto della sua famiglia e di come le sue origini siano tra due continenti, per quanto riguarda la nazionalità, e nobiliari se invece si guarda all’albero genealogico.

La storia della famiglia dello stilista parte dal suo bisnonno, Giuseppe Mariotto, sposato con Albonea Guglielmi ed era di origini nobili. Gaetano, il loro figlio maggiore, futuro nonno del giudice di Ballando con le Stelle, durante una festa organizzata nella sua casa vista laguna a Venezia, sferrò un pugno ad un gendarme fascista con cui aveva litigato.

Il destino del nonno di Mariotto

Per salvarsi la pelle fu costretto a scappare prima a Marsiglia e poi in America e infine in Venezuela. Fondamentale per il successo che ebbe poi in terra straniera fu il suo saper maneggiare auto di lusso grazie a sua zia così a Caracas fu inserito in un’autofficina dell’epoca.

Avvenente e con il tipico savoir affaire italiano diede il la alle origini di suo nipote Guillermo Mariotto sposando la figlia del proprietario, giovane e ricca. Nacque così Giuseppe Stefano Mariotto, padre del giudice di Ballando con le stelle. Molto legato ai suoi natali veneti, il nonno di Mariotto con cui è cresciuto lo stilista gli ha insegnato l’italiano e la cultura del nostro Bel Paese.

La storia del papà di Mariotto

Con il passare del tempo però a causa dei rapporti extraconiugali e la passione per gioco e donne ha sperperato quasi tutti i suoi averi. Fortunatamente il padre di Mariotto che aveva un’indole diversa una volta trasferitosi a Caracas si iscrisse alla Facoltà di Legge e incontrò una bellissima donna ispano tedesca che studiava medicina.

Era lei la madre di Guglielmo Mariotto, secondo di sei figli. Con l’Italia nel cuore il futuro giudice di Ballando con le stelle, dopo aver studiato moda e design a Berkeley, si trasferì a Roma dove tuttora vive. Dunque le origini di Guglielmo Mariotto sono italiane da parte di padre e spagnolo e tedesche da parte di madre, mentre lui è venezuelano dato che è nato e vissuto a Caracas fino alla maggiore età.

Guillermo Mariotto e la mamma Leonor

Non sono mancate in questi diciotto anni in cui è stato giudice di Ballando con le Stelle le interviste dello stilista riguardo la sua vita privata.

Spesso ha parlato di sua madre Leonor che non vedeva da anni e poi solo in videochiamata a causa del covid. La donna è un medico molto affermato a Caracas ed era in prima linea durante la pandemia per cui il giurato era molto preoccupato per le sorti di sua mamma durante il lockdown.

I due hanno saputo legarsi con il tempo ancora in maniera più forte rispetto al classico legame viscerale che si crea nei primi anni di vita anche perché dopo pochi giorni dopo la nascita Mariotto ha rischiato di morire a causa di un problema alla milza.

A salvarlo le cure vitaminiche di sua nonna materna, infermiera ostetrica che adorava, un concentrato di carote, limone e barbabietola che beve tuttora.

Per questo stupì molto quando anni fa Mara Venier cacciò dallo studio di Domenica In lo stilista perché si mise a ridere durante il racconto di Rossella Erra sulla morte di sua mamma.