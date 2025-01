La tenerezza di Giorgia Meloni per Micia e Martino: la storia

La Premier italiana, Giorgia Meloni, è nota non solo per il suo ruolo politico, ma anche per il profondo amore verso gli animali domestici. In particolare, la sua affezione per i gatti e i pesci rossi emerge chiaramente dalle sue dichiarazioni e dalle scelte personali.

Attualmente, Giorgia Meloni possiede due gatti: Martino, uno Scottish Fold maschio di sette anni, e Micia, una trovatella di tre anni. Martino è descritto come un gatto da appartamento, molto preciso e pigro, che trascorre gran parte del tempo sulla sedia davanti all’acquario, osservando i pesci con interesse. Micia, al contrario, ha un carattere vivace e un forte istinto predatorio; ama esplorare il giardino e cacciare piccoli animali, come gechi e lucertole. Questa differenza di temperamento tra i due felini aggiunge dinamismo alla vita familiare della Premier.

La relazione tra Giorgia Meloni, i suoi gatti e la sua famiglia è profonda. Micia ha un legame speciale con la figlia della Premier, tanto da dormire insieme a lei, mentre Martino preferisce la compagnia di Giorgia, mostrando una certa riservatezza verso gli estranei. Questo equilibrio crea un ambiente familiare armonioso, in cui ogni membro ha un rapporto unico con gli animali domestici.

La passione per gli animali

Giorgia Meloni si definisce una grande amante di tutti gli animali. Oltre ai due gatti, possiede sei pesci rossi e, in passato, ha avuto diversi cani. La figlia ha espresso il desiderio di avere un coniglio, ma per il momento la Premier ha deciso di soprassedere. Questa passione per gli animali si riflette anche nelle sue politiche, con iniziative volte a garantire il benessere degli animali domestici e a promuovere una convivenza rispettosa tra esseri umani e animali.

In occasione del SuperCat Show alla Nuova Fiera di Roma, Giorgia Meloni ha espresso la sua ammirazione per i gatti, sottolineando il loro orgoglio e la preferenza per un rapporto paritario con l’uomo. Ha dichiarato: “Per quanto possano amarti, sono animali orgogliosi che preferiscono un rapporto paritario con l’uomo, per questo mi piacciono molto”. Questa affermazione evidenzia il rispetto e l’apprezzamento della Premier per l’indipendenza e la personalità distintiva dei felini.

L’amore di Giorgia Meloni per gli animali domestici è evidente sia nella sua vita privata che nelle sue dichiarazioni pubbliche. La presenza di Martino, Micia e dei pesci rossi nella sua famiglia testimonia un legame profondo e sincero con il mondo animale, influenzando positivamente anche le sue scelte politiche in materia di tutela degli animali.