Scivolone in TV: Cecilia Sala non è laureata, il motivo spiazza

Negli ultimi giorni, la giornalista Cecilia Sala è stata al centro di una curiosa vicenda che ha sollevato non poche discussioni. Durante alcune trasmissioni televisive che hanno trattato il suo caso – la detenzione in Iran durante le festività natalizie – Sala è stata erroneamente presentata come laureata in Economia. La stessa giornalista ha chiarito che non ha conseguito la laurea, spiegando i motivi che l’hanno portata a interrompere gli studi.

La scelta di lasciare Economia: un sogno da inseguire

In un’intervista rilasciata al podcast Tintoria, Cecilia Sala ha raccontato di non aver completato la laurea triennale in Economia. A sei esami dalla fine, ha deciso di abbandonare il percorso universitario per dedicarsi interamente alla sua carriera giornalistica. Infatti Economia rappresentava il suo piano B nel caso cui la sua passione non si fosse trasformata in lavoro.

La scelta di puntare tutto sul giornalismo non è stata casuale: la passione per l’informazione e il racconto dei fatti era un sogno che coltivava fin da bambina. Una decisione coraggiosa che, col senno di poi, si è rivelata vincente, considerando i traguardi raggiunti.

Il successo di Cecilia Sala: podcast, libri e rassegne stampa

Cecilia Sala è oggi una delle giornaliste italiane più apprezzate della sua generazione. Tra i suoi progetti più noti, spicca il podcast Polvere, creato insieme a Chiara Lalli e pubblicato nel settembre 2020 su Huffington Post Italia. Il podcast, dedicato al caso dell’omicidio di Marta Russo, è stato un lavoro intenso di oltre un anno, suddiviso in otto puntate. Il successo è stato immediato: oltre 200mila download nei primi mesi.

La popolarità di Polvere ha portato alla pubblicazione, il 25 maggio 2021, del libro Polvere. Il caso Marta Russo, edito da Mondadori, che ha ulteriormente consolidato il prestigio della giornalista.

Fuori dalla Bolla: un esperimento innovativo

Un altro progetto di successo è stato Fuori dalla Bolla, una rassegna stampa live nata nel 2021 con l’arrivo di Clubhouse in Italia. Ideata e condotta insieme a Guido Canali, Fuori dalla Bolla ha trovato rapidamente un pubblico affezionato, registrando 26mila utenti unici su Twitter Spaces nell’aprile dello stesso anno.

Ad agosto 2021, il progetto è stato integrato nell’offerta editoriale di Good Morning Italia, come spiegato da Beniamino Pagliaro: “Fuori dalla Bolla ha costruito una comunità intelligente, un luogo prezioso dove interagire e scambiare idee”. Questo passaggio ha rappresentato un ulteriore salto di qualità per Cecilia Sala.

La presentazione errata di Cecilia Sala come laureata ha generato discussioni soprattutto sui social, dove molti hanno apprezzato la sincerità con cui la giornalista ha spiegato la sua scelta. Questo episodio mette in luce non solo la sua determinazione a seguire la strada del giornalismo, ma anche la pressione che spesso accompagna la narrazione pubblica di figure di successo.