La dolcissima dedica per Selvaggia Lucarelli

La relazione tra Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli, una delle coppie più seguite del panorama italiano, continua a conquistare i fan. Dopo un viaggio in Cambogia e Laos, i due stanno facendo ritorno in Italia, non senza lasciare un segno sui social con foto e scatti del loro lungo soggiorno.

La coppia spesso ama fare come i travel blogger e spesso informa i follower, durante un viaggio, su tutte le location visitate. Questa volta lo chef ha condiviso una dolce dedica per la sua compagna.

Un viaggio ricco di emozioni

Durante il loro soggiorno in Asia, la coppia ha esplorato luoghi di grande fascino storico e culturale. Tra questi, il celebre Tempio Bayon ad Angkor Thom, una delle mete più suggestive della Cambogia. Proprio in questo scenario, Lorenzo Biagiarelli ha voluto dedicare a Selvaggia Lucarelli un messaggio denso di amore e gratitudine, accompagnato da una foto che li ritrae mano nella mano.

La didascalia del post recita: “Per la prima volta da quando viaggio sono felice di tornare a casa. E non perché non mi sia piaciuto quello che ho visto, ma perché mi piace tanto quello che mi aspetta. I gatti, un podcast, un documentario, uno spettacolo teatrale, un libro, una casa in Salento, ma soprattutto la vita per sempre con questa ragazza qua. La fortuna più grande.” Queste parole hanno immediatamente catturato l’attenzione dei follower, commossi dalla genuinità del gesto.

La risposta ironica di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, celebre per il suo spirito ironico, non ha esitato a rispondere al post del compagno con una battuta: “Ora tutti a cercare la ragazza nella foto, come negli indovinelli del Corvo parlante de la Settimana Enigmistica.”

La reazione scherzosa della giornalista ha contribuito ad alimentare la complicità che li caratterizza, dimostrando ancora una volta quanto il loro rapporto sia solido, nonostante le suggestioni su una rottura che li ha visti protagonisti qualche mese fa.

Un amore che supera ogni ostacolo

Legati da ben nove anni, Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli hanno saputo costruire una relazione solida e duratura, nonostante i quindici anni di differenza d’età. Una disparità che, soprattutto agli inizi, aveva suscitato qualche critica, ma che oggi appare irrilevante di fronte alla complicità che dimostrano quotidianamente.

La coppia condivide molte passioni come i viaggi, appunto, e ha saputo gestire la pressione del gossip. Biagiarelli, che si è affermato nel mondo della comunicazione culinaria, è un volto noto della televisione italiana grazie alle sue partecipazioni in programmi come È Sempre Mezzogiorno e Ballando con le Stelle. Selvaggia Lucarelli, invece, continua a distinguersi come giornalista e opinionista, affrontando temi di grande rilevanza sociale e culturale.

Un ritorno ricco di progetti

Il viaggio in Asia rappresenta per la coppia non solo una parentesi di relax, ma anche un momento di riflessione su nuovi progetti futuri. Tornando in Italia, Lorenzo Biagiarelli si prepara a lavorare su un documentario, uno spettacolo teatrale e un podcast, oltre a dedicarsi alla scrittura di un nuovo libro. La loro casa in Salento, menzionata nella dedica, sembra essere il luogo ideale per coltivare questi progetti e godere della loro quotidianità insieme ai loro amatissimi gatti.

Questo ultimo gesto di Lorenzo Biagiarelli sottolinea ancora una volta quanto il loro legame sia forte e genuino, diventando un esempio per tanti che li seguono e li ammirano