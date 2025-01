Grande docente giudica l’inglese della Meloni: l’analisi

La Premier Giorgia Meloni, diplomata in lingue, padroneggia fluentemente inglese, spagnolo e francese, raccogliendo spesso complimenti per la sua capacità di comunicare in contesti internazionali. Nonostante ciò, il suo livello di inglese è stato recentemente oggetto di analisi da parte di Riccardo Quinti Cirillo, insegnante d’inglese e fenomeno social, che ha conquistato oltre 100mila follower con i suoi video in cui valuta le competenze linguistiche di personaggi famosi.

La valutazione di Riccardo Quinti Cirillo

Intervistato dal Corriere della Sera, Quinti Cirillo ha spiegato come siano nati i suoi video dedicati ai VIP. Dopo essersi trasferito in Australia nel 2014 per migliorare il suo inglese, ha vissuto un periodo di difficoltà nel comprendere i nativi. Tornato in Italia, ha lavorato intensamente sul proprio livello linguistico, diventando a sua volta un tutor di inglese. Nel 2019, ha aperto un profilo Instagram per condividere consigli pratici sull’apprendimento della lingua, ma il vero boom di follower è arrivato con i suoi contenuti dedicati ai difetti e ai punti di forza linguistici di attori, cantanti, sportivi e politici.

Tra i personaggi analizzati, spicca proprio Giorgia Meloni. L’anno scorso, su richiesta di un amico, Quinti Cirillo ha commentato il livello di inglese della Premier dopo uno scherzo dei comici russi. Da quel momento, il video ha riscosso un grande successo, spingendolo a continuare con altre analisi.

L’inglese della Meloni: una valutazione positiva

Secondo Quinti Cirillo, l’inglese di Giorgia Meloni merita una valutazione B1.2, ovvero un livello intermedio. Sebbene non si tratti di una padronanza perfetta, la Premier riesce a comunicare in modo chiaro ed efficace, dimostrando una buona comprensione e competenza grammaticale. “Tutto sommato il suo inglese non è male”, ha commentato il tutor, sottolineando che i suoi giudizi sono solo stime basate sui frammenti di interviste analizzate.

La valutazione B1.2 si colloca nel sistema di riferimento per le lingue europee come un livello intermedio, che permette di interagire in conversazioni di routine, comprendere discorsi e comunicare idee semplici con una certa fluidità. Oltre allo studio Giorgia Meloni ha rivelato che il suo inglese è merito anche di Michael Jackson: “Lo ringrazierò per avermi insegnato a parlare dignitosamente”

Il percorso di apprendimento di Riccardo Quinti Cirillo

Il percorso di Quinti Cirillo lo rende particolarmente empatico nei confronti di chi affronta difficoltà linguistiche. Dopo un’esperienza frustrante in Australia, ha deciso di dedicarsi con determinazione allo studio della lingua, trasformandosi da autodidatta a tutor professionista. La sua crescita sui social è stata alimentata dall’idea di rendere l’apprendimento divertente, combinando consigli pratici con l’analisi dei personaggi pubblici.

Quinti Cirillo tiene a precisare che i suoi commenti non sono definitivi: “Mi limito a valutare ciò che ascolto, senza emettere giudizi assoluti”.

Giorgia Meloni e le lingue straniere

Oltre all’inglese, Giorgia Meloni parla fluentemente spagnolo e francese, abilità che le permettono di destreggiarsi facilmente in ambiti diplomatici e politici. Il suo diploma in lingue e la passione per la comunicazione l’hanno resa un personaggio internazionale, in grado di rappresentare l’Italia con sicurezza anche nelle situazioni più complesse.