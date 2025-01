Conduttrice orgoglio Italiano conquista l’estero

Michelle Hunziker è stata scelta come una delle conduttrici dell’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a maggio a Basilea, in Svizzera. La showgirl, nata in Svizzera ma naturalizzata italiana, condividerà il palco con Sandra Studer e Hazel Brugger per le semifinali e la finale di uno degli eventi musicali più seguiti al mondo. L’annuncio ufficiale è stato dato dal canale YouTube dell’Eurovision e dall’emittente svizzera SRG SSR.

Un trio di conduttrici multilingue

L’Eurovision 2025 si distingue per il focus sulla diversità e il multilinguismo, valori che la Svizzera incarna perfettamente. Il trio di conduttrici rappresenta questa filosofia: Sandra Studer, cantante e presentatrice con una carriera iniziata proprio all’Eurovision nel 1991 con il nome d’arte Sandra Simó, porta la sua esperienza e il suo legame storico con il concorso; Hazel Brugger, comica e presentatrice nata negli Stati Uniti e cresciuta vicino a Zurigo, aggiunge un tocco di umorismo e freschezza; infine, Michelle Hunziker, grazie alla sua esperienza internazionale e alla padronanza di diverse lingue, è il volto perfetto per rappresentare l’Italia in un contesto europeo.

Le date dell’Eurovision 2025

Le semifinali sono programmate per il 13 e 15 maggio, mentre la finalissima si terrà il 17 maggio 2025. In Italia, le semifinali saranno trasmesse su Rai Due, mentre la finale sarà in onda su Rai Uno in prima serata. Michelle Hunziker si è detta entusiasta di partecipare a un evento così importante e di ritornare nella sua terra natale per celebrare la musica e l’unità europea.

I valori dell’Eurovision e della Svizzera

L’emittente svizzera SRG SSR ha sottolineato come la scelta delle conduttrici rifletta i valori di apertura, diversità e integrazione. “Il trio non solo celebrerà la diversità dell’Europa, ma porterà sul palco lo spirito autentico della Svizzera”, si legge nella nota ufficiale. Questo messaggio si sposa perfettamente con l’anima dell’Eurovision, che da sempre promuove l’unione attraverso la musica.