Non bastano gli ascolti Stefano De Martino bocciato da un’icona tv

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, ha spesso manifestato pubblicamente la sua ammirazione per il grande Renzo Arbore, citandolo come una delle sue principali fonti di ispirazione televisiva. Un momento particolarmente significativo si è verificato nel 2022, durante un incontro a Domenica In Show, quando De Martino ha espresso con emozione il suo rispetto per il maestro. Tuttavia, nonostante l’affetto e la stima reciproca, Arbore ha recentemente chiarito di non vedere in lui il proprio erede televisivo.

Renzo Arbore: “Il mio erede è Fiorello”

L’11 gennaio 2025, in collegamento con il programma Tv Talk, Renzo Arbore ha risposto alle domande di Mia Ceran e dello studio sul possibile paragone tra il suo stile e quello di Stefano De Martino. Pur riconoscendo le capacità del conduttore, Arbore ha dichiarato di vedere in Fiorello il suo vero erede. Ha spiegato che Fiorello incarna al meglio l’innovazione e la capacità di sorprendere, caratteristiche fondamentali per chi vuole lasciare un segno nel panorama televisivo.

Arbore ha descritto De Martino come un professionista educato, gentile e molto sicuro di sé: “È bravo, ha le carte in regola. Vedere i pacchi condotti da lui è una consolazione”. Tuttavia, ha escluso che possa rappresentare una continuità diretta del suo stile creativo, definendosi un personaggio troppo “scombinato” per avere veri eredi. Arbore ha anche citato artisti come Elio e le Storie Tese come esempio di chi, secondo lui, potrebbe avvicinarsi al suo approccio unico.

L’emozionante incontro a Domenica In

Nel 2022, durante una serata speciale per i trent’anni di Domenica In, Stefano De Martino aveva incontrato Renzo Arbore, sottolineando quanto fosse importante per lui quel momento. Con una teca contenente uno degli adesivi originali di Cacao Meravigliao tra le mani, De Martino aveva raccontato di portarlo sempre con sé come portafortuna, chiedendo ad Arbore di autografarlo. L’artista, colpito dal gesto, lo aveva incoraggiato con parole affettuose: “Sei veramente bravo, ti auguro di firmare tanti autografi”.

La stima reciproca

Nonostante la mancata “investitura” come erede, il rapporto tra i due resta segnato da grande rispetto. Renzo Arbore ha riconosciuto il talento di Stefano De Martino, considerandolo una figura solida della televisione italiana. Dal canto suo, De Martino continua a trarre ispirazione dal maestro, cercando di mantenere vivo quel legame di stima e ammirazione che li unisce.