Follia su super ospite di Sanremo: rinnega di essere italiano

L’annuncio di Carlo Conti che ha ufficializzato la partecipazione di Damiano David come super ospite a Sanremo 2025 ha scatenato una serie di polemiche sui social. Il frontman dei Måneskin, attualmente impegnato anche nella sua carriera da solista, è finito al centro di critiche, in particolare su X (ex Twitter), dove alcuni utenti hanno ironizzato sulla sua immagine internazionale e lo hanno accusato di voler “fare l’americano” a scapito delle sue origini italiane.

Le critiche sui social: “È internazionale?”

Sui social, diversi utenti hanno sottolineato il presunto contrasto tra l’“italianità” di Damiano e il suo desiderio di apparire come una star internazionale. Commenti come “Ma è davvero un artista internazionale?” e “Fa di tutto per oscurare le sue radici italiane” hanno fatto il giro del web. Queste polemiche si sono intensificate quando l’artista ha condiviso un post per ringraziare il Festival, descrivendo Sanremo come “sempre nel suo cuore” e definendo la sua partecipazione “un onore”. Tuttavia, a suscitare ulteriori critiche è stata la scelta della foto che accompagnava il messaggio: un’immagine scattata sul palco dell’Ariston in cui Damiano appare da solo, senza gli altri membri dei Måneskin.

La polemica sulla foto e i fan preoccupati

La scelta della foto ha portato alcuni utenti ad accusare Damiano di voler mettere in ombra il resto della band, alimentando le voci di una possibile rottura dei Måneskin. “Sta cercando di separarsi dal gruppo? Sta oscurando gli altri?” sono solo alcune delle domande che hanno invaso i social. Tuttavia, molti fan hanno difeso l’artista, sottolineando che l’utilizzo di una foto legata al Festival di Sanremo conferma quanto sia importante per lui il percorso fatto insieme alla band, senza la quale non avrebbe raggiunto i traguardi attuali. Inoltre, una foto di gruppo avrebbe potuto creare confusione, facendo pensare a una partecipazione collettiva al Festival.

Le polemiche sul linguaggio dei post

Non è la prima volta che Damiano David viene attaccato sui social per motivi futili. Solo pochi giorni fa, un altro post aveva sollevato critiche: commentando il successo del suo singolo “Born with a Broken Heart”, che ha raggiunto la vetta delle classifiche radiofoniche, Damiano aveva scritto su Instagram “Thank you Italy”. La scelta dell’inglese, anziché dell’italiano, è stata interpretata da alcuni utenti come un affronto al pubblico italiano, accusandolo di “tradire le sue origini”.

La paura dei fan: i Måneskin si scioglieranno?

Le critiche riflettono anche un timore diffuso tra i fan dei Måneskin: la possibilità di uno scioglimento della band. Fin dai primi rumors sul progetto solista di Damiano, i seguaci del gruppo hanno espresso preoccupazione per il futuro della formazione. Tuttavia, più volte i membri della band hanno ribadito che i Måneskin non si scioglieranno e che l’esplorazione di progetti individuali non comprometterà il loro lavoro collettivo.

Le recenti polemiche su Damiano David sembrano essere l’ennesima dimostrazione di come i personaggi pubblici, specialmente quelli di successo internazionale, siano costantemente sotto i riflettori e vittime di critiche spesso sterili. Damiano, con la sua partecipazione a Sanremo, conferma il suo legame con il pubblico italiano, nonostante il successo globale. La sua carriera solista non rappresenta un’ombra sui Måneskin, ma piuttosto una nuova dimensione di crescita artistica.