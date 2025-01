Valeria Marini e Pamela Prati scontro tra prime donne per Conti

Valeria Marini e Pamela Prati, due delle più iconiche soubrette italiane, stanno per tornare protagoniste sul piccolo schermo. Dopo anni di assenza dai grandi varietà televisivi, le due artiste saranno rivali in “Come Prima Più di Prima”, il nuovo programma ideato da Carlo Conti, che debutterà su Rai 1 dopo il Festival di Sanremo.

Il nuovo progetto di Carlo Conti

Carlo Conti, autore e conduttore di successo, ha deciso di lanciare uno show che mescola elementi di “Ora o Mai Più” e “Tale e Quale Show”. Stando alle dichiarazioni rilasciate al settimanale Oggi, “Come Prima Più di Prima” vedrà un gruppo di soubrette sfidarsi in gare di canto, ballo e recitazione. Il format non sarà un tradizionale talent show, ma piuttosto un “show talent” con una giuria che valuterà le performance delle concorrenti.

Lo show, che andrà in onda tra marzo e aprile 2025, mira a riportare sul palco alcune delle più amate protagoniste del varietà italiano, offrendo loro una nuova opportunità di brillare. “Abbiamo voluto creare qualcosa di nuovo, evitando di riproporre format già consolidati come I Migliori Anni o Top Dieci. Sarà una gara pepata, ricca di talento e momenti divertenti”, ha dichiarato Carlo Conti.

Il cast: Marini e Prati di nuovo rivali

Le prime due concorrenti confermate sono Valeria Marini e Pamela Prati, storiche protagoniste del Bagaglino, il celebre varietà di Canale 5 che ha segnato gli anni Novanta. Dopo anni di rivalità professionale, le due soubrette torneranno a sfidarsi, questa volta in un contesto di amicizia ritrovata.

Non si conoscono ancora gli altri nomi ufficiali del cast, ma si fanno già ipotesi su possibili partecipanti, tra cui Carmen Russo, Antonella Elia, Matilde Brandi, Justine Mattera, Milena Miconi, e Nathaly Caldonazzo. Lo show promette di essere una celebrazione della storia del varietà italiano, con omaggi anche a programmi iconici come Drive In e altri successi del passato.

Il passato turbolento tra Marini e Prati

Sebbene oggi Valeria Marini e Pamela Prati si definiscano amiche, il loro passato è stato segnato da una forte rivalità. L’episodio più famoso risale al 1996, durante il compleanno di Leo Gullotta, quando le due arrivarono addirittura alle mani. La lite, fatta di spintoni e tirate di capelli, è rimasta impressa nella memoria collettiva come uno degli scontri più celebri dello spettacolo italiano.

Nel corso degli anni, entrambe hanno parlato dell’accaduto con ironia. Pamela Prati, ospite di un talk show, ha dichiarato: “Adesso io e Valeria ci vogliamo bene, ci siamo chiarite. Siamo entrambe sarde e abbiamo capito che quella rivalità appartiene al passato”. Dal canto suo, Valeria Marini ha ricordato l’episodio scherzando: “Pamela all’epoca era ossessionata da me, ma oggi siamo amiche e abbiamo superato tutto”.

Il debutto di “Come Prima Più di Prima” si preannuncia come uno degli eventi televisivi più attesi della primavera. Con un cast di protagoniste che hanno segnato la storia del varietà italiano e il tocco creativo di Carlo Conti, lo show promette di regalare al pubblico momenti di spettacolo, nostalgia e tanta competizione. Sarà interessante vedere come Valeria Marini e Pamela Prati si confronteranno sul palco, questa volta unite dalla voglia di riscoprire il loro ruolo di dive della televisione.