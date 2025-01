Il Castello delle Cerimonie non chiude: la straordinaria strategia dei Polese

Il Comune di Sant’Antonio Abate ha annunciato che il Grand Hotel La Sonrisa, celebre location de “Il Castello delle Cerimonie”, dovrà chiudere. Per la struttura simbolo delle feste fiabesche sembra esserci una via d’uscita: la famiglia Polese avrebbe già messo a punto una strategia per garantire la continuità del brand e dello storico format televisivo trasmesso su Real Time.

La chiusura e il piano B

La notizia della chiusura del Grand Hotel La Sonrisa ha sconvolto fan e clienti affezionati. Il complesso, una cittadella di ben 44mila metri quadrati, è da anni il cuore pulsante di matrimoni da sogno e celebrazioni sfarzose. Ma la famiglia Polese non si arrende: secondo fonti locali, sarebbe già in corso una valutazione per spostare l’intera attività in una nuova location. Questo piano alternativo permetterebbe non solo di proseguire con l’attività alberghiera, ma anche di mantenere in vita il programma televisivo che ha reso iconico il Castello.

Il marchio “La Sonrisa”, registrato già nel 1999, è di esclusiva proprietà della famiglia Polese, che sta considerando di trasferire il brand in una nuova struttura. Questa mossa garantirebbe la continuità di un modello di business che ha affascinato migliaia di persone in tutta Italia e oltre.

Prenotazioni ancora aperte

Nonostante l’annuncio della chiusura, il Grand Hotel La Sonrisa continua a prendere prenotazioni per il prossimo anno. Questo segnale lascia intendere che la famiglia Polese voglia guadagnare tempo per definire nei dettagli il trasferimento e minimizzare i disagi per i clienti. “Nulla è ancora definitivo”, sembra essere il messaggio implicito lanciato dalla famiglia, che punta a rassicurare chi ha già scelto il Castello per celebrare i propri eventi.

Un futuro incerto ma promettente

La possibile chiusura della Sonrisa non rappresenta soltanto un problema logistico, ma anche un potenziale stop per “Il Castello delle Cerimonie”, lo show che da anni racconta le sontuose feste organizzate nella struttura. Grazie alla determinazione e alla visione imprenditoriale della famiglia Polese, il format potrebbe riprendere in una nuova ambientazione, mantenendo intatto il suo fascino unico.

Secondo quanto riportato da Fanpage, i Polese stanno lavorando duramente per assicurare un futuro al loro progetto, sia a livello ricettivo che televisivo. Le voci di un possibile trasferimento hanno già iniziato a circolare tra gli abitanti di Sant’Antonio Abate, alimentando speranze e curiosità sul destino della storica attività.

La chiusura del Grand Hotel La Sonrisa non significherà la fine di un’era, ma piuttosto l’inizio di un nuovo capitolo. Il marchio “La Sonrisa” rappresenta un simbolo nell’ospitalità e nella produzione televisiva, e la famiglia Polese sembra determinata a preservarne il prestigio.

Con la sua energia e intraprendenza, la famiglia potrebbe trasformare questa sfida in una straordinaria opportunità di rinnovamento, garantendo al Castello delle Cerimonie di continuare a far divertire il pubblico per molti anni ancora.