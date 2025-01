Colonna della sinistra si pente: se tornasse indietro farebbe altro

Maria Elena Boschi ha festeggiato il suo 44esimo compleanno in diretta radiofonica, ospite del programma “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1. Durante la trasmissione, l’ex ministra ha parlato del suo passato, della sua carriera politica e delle sue aspirazioni, rivelando un lato inedito e sorprendente.

La rivelazione sulla carriera: “Avrei fatto l’attrice”

Come riporta Adnkronos interrogata dai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su cosa avrebbe fatto se avesse avuto l’opportunità di tornare indietro nel tempo, Maria Elena Boschi ha dichiarato: “Sono molto felice ed orgogliosa del mio percorso politico, ma se avessi la possibilità di tornare indietro allora farei una cosa completamente diversa. Forse l’attrice, qualcosa di più creativo e fantasioso”. Una risposta che ha sorpreso molti, considerando il suo lungo impegno nella politica e le sue responsabilità istituzionali.

Un bilancio tra politica e vita privata

Nel corso dell’intervista, Boschi ha anche affrontato alcuni momenti cruciali della sua carriera. Ha ammesso che, col senno di poi, avrebbe evitato alcune dichiarazioni, come quella legata al referendum del 2016, quando affermò che avrebbe lasciato la politica in caso di sconfitta: “Ho sbagliato a dirlo, ero molto presa dall’entusiasmo e dall’ingenuità dei 30 anni”. Ha poi sottolineato l’importanza di imparare dalle sconfitte, un approccio che le ha permesso di affrontare le difficoltà con maggiore maturità.

L’aneddoto con Giuseppe Conte e le sue radici politiche

Tra i tanti temi trattati, Boschi ha ricordato un episodio del passato in cui presentò Giuseppe Conte a Matteo Renzi, all’epoca sindaco di Firenze: “Fu un pranzo piacevole, ai tempi aveva molta simpatia per noi. Poi, appena entrato a Palazzo Chigi, ha smesso di rispondermi al telefono”, ha raccontato con ironia.

Boschi ha anche ripercorso alcuni momenti personali, come quando Silvio Berlusconi le disse che era impossibile che una donna così bella fosse comunista. Con il consueto equilibrio, ha ribadito la sua posizione politica, definendosi di centrosinistra e sottolineando la coerenza del suo percorso.

Tra politica e quotidianità

Pur essendo sempre sotto i riflettori, Boschi ha confessato di essere una persona timida. Ha raccontato di come abbia lavorato fin da piccola per superare questa sua caratteristica: “Mi sono forzata ad aprirmi, facendo la rappresentante di classe o leggendo in chiesa”. Inoltre, ha condiviso aneddoti personali sulla sua relazione con l’attore Giulio Berruti, con cui sta vivendo una lunga e stabile storia d’amore. Sul matrimonio, però, ha scherzato: “Aspetto sempre che mi sorprenda”.

Una carriera in politica e un sogno nel cassetto

Maria Elena Boschi, protagonista della scena politica italiana negli ultimi anni, ha sorpreso molti con la sua rivelazione di voler fare l’attrice in una vita alternativa. Una confessione che ha mostrato il lato più umano e meno istituzionale di una figura spesso sotto i riflettori.