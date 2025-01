Questa serie italiana è la più vista all’estero: da record

Negli ultimi anni, le serie televisive italiane hanno conquistato un pubblico internazionale sempre più vasto, affermandosi come prodotti di qualità capaci di raccontare storie avvincenti con una produzione curata nei minimi dettagli. Tra le serie più amate e distribuite all’estero spiccano titoli come “I Medici”, “Gomorra” e “L’Amica Geniale”, che hanno saputo unire l’autenticità della narrazione italiana a temi universali.

Il successo de “I Medici”

Una delle produzioni italiane più viste a livello globale è stata senza dubbio “I Medici”, la serie storica incentrata sull’ascesa della celebre famiglia fiorentina. Trasmettendo un affresco affascinante del Rinascimento italiano, “I Medici” è stata distribuita in oltre 190 paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda e India. La sua diffusione su piattaforme come Netflix ha contribuito a consolidarne la popolarità internazionale. Secondo uno studio condotto da Parrot Analytics nel 2018, “I Medici” è risultata la serie italiana più popolare a livello globale, con un impatto significativo in paesi come Francia, Russia, Belgio e Polonia.

I numeri di “Gomorra”

Un altro titolo che ha segnato profondamente il panorama internazionale è “Gomorra”, tratto dall’omonimo libro di Roberto Saviano. La serie, che esplora il mondo della camorra napoletana, è stata trasmessa in più di 170 paesi e ha riscosso enorme successo, soprattutto negli Stati Uniti e nei paesi nordici. Con oltre un milione di spettatori medi per episodio solo in Italia, “Gomorra” è diventata un fenomeno culturale globale, contribuendo a ridefinire il genere delle serie crime.

“L’Amica Geniale”: l’arte di raccontare un’amicizia

Ad arricchire il panorama delle serie italiane di successo è anche “L’Amica Geniale”, tratta dai romanzi di Elena Ferrante. La serie, co-prodotta da Rai e HBO, ha riscosso enorme successo negli Stati Uniti, diventando uno dei titoli più seguiti sulla piattaforma dell’emittente americana. “L’Amica Geniale” ha saputo emozionare il pubblico internazionale grazie a una narrazione intensa e autentica, portando in scena la complessità dei legami umani e delle trasformazioni sociali del XX secolo.

L’impatto globale delle produzioni italiane

Il successo delle serie italiane all’estero testimonia la capacità del nostro Paese di produrre contenuti competitivi, capaci di affascinare pubblici diversi. La distribuzione su piattaforme internazionali come Netflix, Amazon Prime e HBO ha giocato un ruolo fondamentale nel portare la qualità italiana a un’audience globale. Non solo intrattenimento, ma anche un veicolo per promuovere la cultura, l’arte e la storia del nostro Paese, le serie italiane continuano a rappresentare un fiore all’occhiello dell’industria creativa nazionale.