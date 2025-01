Chiara Ferragni rompe il silenzio su Fedez e l’amante

Dopo mesi di silenzio, Chiara Ferragni ha deciso di intervenire pubblicamente sulle indiscrezioni che riguardano Fedez e la loro separazione. L’imprenditrice digitale ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha raccontato il dolore vissuto durante il loro matrimonio e le recenti rivelazioni di Fabrizio Corona, che ha parlato di una relazione extraconiugale durata anni da parte del rapper.

Le parole di Ferragni arrivano in un momento particolarmente delicato, segnato anche dal suo rinvio a giudizio per il caso del pandoro Balocco. La pressione mediatica e il contenuto delle rivelazioni hanno spinto l’influencer a rompere il silenzio.

Una presa in giro

Nel suo messaggio, Ferragni ha espresso il profondo dolore per la fine della relazione e per le scoperte fatte nel corso del tempo. “Ho vissuto sette anni di relazione in cui ho amato senza freni e con tutta me stessa”, ha scritto. “Ho minimizzato il mancato rispetto, ho giustificato atteggiamenti sbagliati, mi sono sacrificata per proteggere la famiglia.”

L’influencer ha rivelato di aver sofferto in silenzio per mesi, fino a quando non ha potuto più sopportare le nuove indiscrezioni. “Ho vomitato, ho capito che quello che avevo vissuto era stata una totale presa in giro”, ha aggiunto. Ferragni ha sottolineato come avesse deciso di mantenere il riserbo per il bene dei figli, evitando di esporre dettagli privati che avrebbero potuto ferire i bambini.

Chiara Ferragni ha lanciato una pesante accusa a Fedez e a un suo amico, affermando che le ultime rivelazioni sarebbero state orchestrate a tavolino per una sorta di vendetta. “Decidere insieme ulteriori dettagli da far uscire pubblicamente per vendicarsi dell’amore non più corrisposto dall’amante è stato un colpo davvero basso”, ha scritto.

Tra i dettagli più dolorosi, l’influencer ha raccontato di una telefonata fatta da Fedez all’amante il giorno del matrimonio, nella quale il rapper avrebbe detto che sarebbe bastato un cenno per annullare le nozze. Inoltre, ha rivelato che, mentre lei lo assisteva in ospedale durante i suoi problemi di salute, lui mandava messaggi alla stessa donna.

La scoperta del tradimento

Nel post, Ferragni ha chiarito che la decisione di separarsi è arrivata dopo aver scoperto un tradimento nel febbraio 2024, proprio nel momento più difficile per lei, quando il suo nome era al centro dello scandalo Balocco. “Sono stata mollata da un giorno all’altro nel mio primo periodo di difficoltà, quando faticavo ad alzarmi dal letto”, ha confessato.

Contrariamente a quanto riportato, ha smentito di aver cacciato di casa il marito senza motivo, spiegando che la rottura è avvenuta dopo aver scoperto una relazione extraconiugale, la quale sarebbe andata avanti per sette anni, dal 2017 fino alla fine del loro matrimonio.

“Lui sapeva di parlare con me”

La rivelazione più scioccante riguarda una telefonata tra i due, avvenuta poco prima di Natale 2024, in cui Fedez avrebbe ammesso la sua lunga relazione parallela. “Mi ha detto che non sapeva come tirarsi indietro dal matrimonio, ma che ci aveva pensato”, ha dichiarato Ferragni.

Questo episodio ha segnato un punto di non ritorno nella loro storia, con l’influencer che ha scelto di mettere fine alla relazione definitivamente

Dopo queste dichiarazioni, sembra difficile immaginare una riconciliazione tra Ferragni e Fedez. Se fino a poco tempo fa l’ex coppia cercava di mantenere un rapporto civile per il bene dei figli, queste ultime rivelazioni potrebbero rappresentare una frattura insanabile.

Nel frattempo, il dibattito sui social è esploso, con fan e detrattori che discutono sulle parole di Ferragni e sulle accuse rivolte al rapper. Mentre la vicenda continua ad alimentare il gossip, una cosa appare chiara: la storia tra i Ferragnez si è definitivamente chiusa nel peggiore dei modi.