Grande Fratello richiesto intervento psicologico per un concorrente

Il Grande Fratello continua a sorprendere con nuove dinamiche, e tra le più discusse c’è quella che vede protagonisti Zeudi Di Palma, Javier Martinez ed Helena, un triangolo sentimentale che sta generando polemiche dentro e fuori dalla Casa. Secondo quanto riportato dall’account X Agent Beast, la gestione di questa vicenda avrebbe portato il management di Helena a chiedere un intervento degli psicologi per tutelare la concorrente, messa sotto forte pressione dagli autori.

Tutto è iniziato quando Zeudi Di Palma ha dichiarato apertamente i suoi sentimenti per Helena. Nonostante entrambe si siano dichiarate bisessuali, Helena l’ha sempre vista solo come un’amica, essendo sentimentalmente coinvolta con Javier Martinez, per cui aveva iniziato a provare un forte interesse dopo la delusione ricevuta da Lorenzo Spolverato, il quale aveva scelto come compagna Shaila Gatta.

Quando Helena è stata eliminata, Zeudi si è avvicinata molto a Javier, suscitando diverse reazioni sia tra i concorrenti che tra il pubblico. Il ritorno in gioco di Helena, avvenuto grazie al ripescaggio, ha rimescolato completamente le carte. La ragazza si è subito accorta del legame nato tra Zeudi e Javier e non ha nascosto la sua delusione e amarezza. Dall’altra parte, Zeudi ha ammesso di provare ancora sentimenti per Helena, aumentando ulteriormente la tensione tra i tre.

A complicare ancora di più la situazione, nelle ultime ore, Zeudi e Javier che si sono scambiati un bacio, evento che ha fatto infuriare Helena. Questo episodio ha aumentato il malessere della concorrente, alimentando sospetti su un possibile coinvolgimento degli autori nel creare questa dinamica amorosa.

AgentBeast: il triangolo sarebbe orchestrato dagli autori

Secondo quanto rivelato da Agent Beast, il triangolo amoroso sarebbe stato orchestrato dagli autori per creare dinamiche di gioco più accattivanti. Inizialmente, Zeudi era riluttante a far parte di questa storia, ma alla fine avrebbe ceduto per una maggiore esposizione mediatica. Anche il management di Helena avrebbe espresso forti preoccupazioni per la sua immagine, chiedendo che il coinvolgimento della concorrente nella vicenda avesse dei limiti.

Sempre secondo Agent Beast, la situazione avrebbe spinto il team di Helena a chiedere un intervento degli psicologi per garantire un equilibrio emotivo alla concorrente, che si sentirebbe fortemente sotto pressione per il modo in cui la situazione è stata gestita dentro la Casa.

Il triangolo tra Zeudi, Javier e Helena continua ad essere uno degli argomenti più discussi del Grande Fratello. Resta da vedere come si evolverà la vicenda e se la produzione del reality deciderà di intervenire per tutelare i concorrenti coinvolti.