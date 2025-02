Ricordi Maria Sole Pollio in Don Matteo? Era protagonista

Maria Sole Pollio ha solamente 20 anni, ma anche oltre 1,5 milioni di follower sul suo profilo ufficiale Instagram, ed è uno dei nomi del momento dello star system televisivo italiano. Stiamo parlando di una giovane attrice nonché conduttrice televisiva napoletana, da anni su Radio 105. Inoltre la bella ragazza mora conduce sia il Summer Festival di Radio 105 sia l’evento musicale Battiti Live.

Molti spettatori della tv italiana, appassionati di musica e concerti l’anno magari scoperta solo negli ultimi anni (gli ultimi due eventi citati la vedono protagonista come conduttrice dal 2022), ma in realtà la carriera dell’influencer, a dispetto della giovanissima età, è molto più lunga. Ed è iniziata, incredibilmente, con una delle più popolari serie di Rai 1 con Terence Hill prima e Raul Bova poi.

Più precisamente, Maria Sole Pollio ha recitato in Don Matteo 11 tra il 2018 e il 2020, cioè a partire da quando aveva appena 15 anni. Nella serie con Nino Frassica, la Pollio aveva il ruolo di Sofia Gagliardi, una ragazza rimasta orfana di entrambi i genitori adottivi. Nel primo episodio di Don Matteo 11, quando ha fatto la sua apparizione, il suo personaggio era stato ingiustamente accusato di avere ucciso l’assistente sociale con cui abitava.

Terence Hill l’ha aiutata, e la giovane è diventata una figura ricorrente della serie, nonché molto amata dal pubblico, venendo riconfermata per la successiva stagione. In Don Matteo 14, l’ultima stagione della serie andata al momento in onda, con Raoul Bova come nuovo protagonista al posto di Terence Hill, Maria Sole Pollio in realtà non era presente, dato che il suo personaggio era stato tolto dalla sceneggiatura, visti i sopraggiunti nuovi impegni nella carriera della giovane attrice.

Maria Sole Pollio come è diventata famosa

Nata a Napoli il 18 luglio 2003, Maria Sole Pollio è una giovane attrice emergente italiana. Come abbiamo visto, il grande pubblico televisivo l’ha conosciuta prima con il ruolo di Sofia Gagliardi in Don Matteo, tra il 2018 e il 2020, e poi come conduttrice di eventi come Battiti Live e Summer Festival, oltre che come conduttrice radiofonica per Radio105.

In realtà, la sua carriera nella recitazione è iniziata quando aveva addirittura solo 3 anni, quando partecipò a un corso di teatro per bambini. Successivamente, ha iniziato a lavorare come attrice nei cortometraggi, dopo aver frequentato una scuola di cinema a Napoli fin dall’età di 7 anni. Nel 2016 è quindi apparsa nel cortometraggio Giulia, diretto da Salvatore De Chiara.

Ha iniziato però a diventare famosa a partire dal 2017, quando aveva solamente 14 anni e iniziò a collaborare alla conduzione dell’evento musicale estivo Battiti Live, organizzato da Radio Norba e, proprio da quell’anno, in onda anche su Italia 1.

Maria Sole Pollio si ritrovò così a condurre il programma affiancando il direttore artistico Alan Palmieri e la showgirl Elisabetta Gregoraci. Nel 2018, anche grazie a questa esperienza, la sua carriera ha avuto una svolta, con l’ingresso nel cast di Don Matteo ma anche la partecipazione al film di Leonardo Pieraccioni Se son rose, in cui interpretava Yolanda.