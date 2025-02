Marcella Bella separata? Allarme in Pelle Diamante

Marcella Bella è tornata sul palco di Sanremo 2025 con la canzone Pelle Diamante, un brano che celebra la forza e l’indipendenza femminile. Il testo ha sollevato qualche dubbio tra i suoi fan, che si sono chiesti se la cantante siciliana stesse attraversando una crisi matrimoniale con il marito Mario Merello, a cui è legata da oltre 45 anni.

In realtà, non c’è alcuna separazione in vista: Marcella e Mario sono ancora una coppia solida e unita. Le speculazioni si sono diffuse semplicemente per via delle parole del brano, che raccontano la storia di una donna forte e indipendente, ma non fanno riferimento alla sua vita personale

Come si sono conosciuti Marcella Bella e Mario Merello



La storia d’amore tra Marcella Bella e Mario Merello ha radici profonde. I due si sono incontrati per la prima volta sulle nevi di Madonna di Campiglio, quando lui era un imprenditore milanese già sposato e padre di un figlio. La passione tra loro è stata immediata e travolgente, tanto che la cantante rimase incinta poco dopo l’inizio della relazione.

La loro unione fu talmente importante che persino Mina, che aveva vissuto una situazione simile con Corrado Pani, chiamò Marcella per confortarla, dicendole: “A te andrà meglio”. E così fu: dopo dieci anni di fidanzamento, Marcella e Mario si sono sposati nel 1989 e hanno avuto tre figli: Giacomo (1980), Carolina (1991) e Tommaso (1992).

Chi è Mario Merello?



Mario Merello è un imprenditore milanese, classe 1946, che ha sempre mantenuto un profilo molto riservato nonostante la notorietà della moglie. Estraneo al mondo dello spettacolo, ha lavorato per 12 ore al giorno, costruendo una solida carriera lontano dai riflettori.

Secondo Marcella, è un uomo discreto e affascinante, che non ama mettersi in mostra ma che le ha sempre dimostrato il suo amore con gesti concreti. Per i suoi 40 anni, infatti, Mario le regalò uno yacht di lusso, simbolo di una vita costruita insieme tra sacrifici e successi.



Prima di incontrare Mario, Marcella ha avuto altre storie nel mondo della musica. Uno dei flirt più noti fu quello con Red Canzian, bassista dei Pooh, con cui ebbe una breve relazione giovanile. Tuttavia, è con Mario Merello che ha trovato la vera stabilità e la famiglia che ha sempre desiderato.



I fan possono stare tranquilli: Marcella Bella e Mario Merello sono più uniti che mai. Il testo di Pelle Diamante non è autobiografico, ma racconta una storia universale di forza e indipendenza femminile. Una cosa è certa: dopo oltre 45 anni insieme, il loro amore è ancora vivo e solido, senza ombre di crisi all’orizzonte.