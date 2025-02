Battito di Fedez a chi è dedicata: fan in agitazione

Poche ore prima della sua esibizione a Sanremo 2025, Fedez ha voluto spiegare il significato profondo di Battito, la canzone con cui ha fatto il suo ritorno sul palco dell’Ariston. Il rapper ha condiviso un lungo messaggio sui social in cui descrive il brano come un viaggio tra “amore e odio”, un racconto crudo sulla lotta contro i propri demoni interiori e sulla capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. “È una canzone d’amore e d’odio. È il respiro affannoso della lotta più temuta, quella contro noi stessi”, ha scritto l’artista su Instagram, evidenziando il senso di disperazione e speranza che attraversa il pezzo.

Nel suo post, Fedez ha sottolineato quanto il testo di Battito sia un’espressione della sua esperienza personale, un riflesso delle difficoltà vissute negli ultimi anni, compresa la battaglia con la depressione e l’uso di farmaci. “Esiste un momento in cui comprendiamo che il coraggio più grande non è la fuga, ma il guardarsi negli occhi”, ha dichiarato, aggiungendo che la canzone vuole essere un inno a chi sceglie di affrontare il proprio dolore anziché scappare.

Il significato di Battito

L’esibizione di Fedez a Sanremo 2025 ha colpito per la sua carica emotiva. Il rapper ha interpretato Battito con una presenza scenica intensa, dando ancora più forza a versi come “Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni” e “Forse mento quando ti dico sto meglio”. Queste parole, fortemente autobiografiche, raccontano il difficile equilibrio tra vulnerabilità e forza interiore, tra paura e speranza.

La performance non ha lasciato indifferenti né il pubblico né la critica, con molti che hanno elogiato il coraggio di Fedez nel mettere a nudo i suoi sentimenti più profondi. Il tema della lotta contro la depressione è stato centrale nel dibattito sui social, dove il rapper ha ricevuto numerosi messaggi di supporto.

Il presunto riferimento a Chiara Ferragni



Nonostante il significato chiaro del brano, alcuni fan hanno individuato nel video di “Battito” un riferimento a Chiara Ferragni. In particolare, alcuni utenti hanno notato una forte somiglianza tra l’attrice protagonista del videoclip e la Ferragni da giovane, ai tempi in cui realizzò un servizio fotografico insieme a Fedez. Questo dettaglio ha acceso ulteriormente il dibattito online, con alcuni che hanno ipotizzato che il rapper abbia voluto inserire un messaggio nascosto riguardo alla fine della sua relazione con l’imprenditrice digitale.

Fedez non ha mai confermato questi riferimenti, preferendo concentrarsi sul significato più universale di Battito, una canzone che, come ha spiegato lui stesso, “vuole essere un richiamo per chi non vuole più fuggire”.