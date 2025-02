Sanremo 2025 Fedez spiega gli occhi neri e commuove

Al Festival di Sanremo 2025, Fedez ha catalizzato l’attenzione non solo con il suo brano Battito, ma anche con un dettaglio estetico che ha scatenato speculazioni sui social: i suoi occhi completamente neri. Appena apparso sul green carpet dell’Ariston, il rapper milanese ha sfoggiato uno sguardo inquietante e magnetico, generando ipotesi tra i fan e i media.



Sulle piattaforme social, gli utenti hanno avanzato diverse ipotesi. Alcuni credevano che si trattasse di un effetto ottico dovuto all’illuminazione, altri suggerivano una scelta stilistica legata al concept della sua canzone. Alla fine, è stato lo stesso Fedez a svelare la verità durante il podcast Pezzi, spiegando che l’effetto era dovuto all’uso di lenti a contatto cosmetiche.

“Nella canzone dico dentro i miei occhi guerra dei mondi e mi è venuta questa idea”, ha dichiarato il rapper, aggiungendo di essersi ispirato a Wes Borland dei Limp Bizkit, noto per il suo look scenico caratterizzato proprio da lenti nere. Fedez ha inoltre rivelato di aver provato altre lenti ancora più estreme, che avrebbero coperto l’intero bulbo oculare, ma ha rinunciato perché troppo scomode.

Un dettaglio simbolico per il significato di Battito



Il brano Battito, in gara a Sanremo 2025, affronta temi profondi e personali, tra cui la depressione e la lotta interiore. Le lenti nere, dunque, non erano solo una scelta estetica, ma un simbolo visivo legato al significato della canzone. “Battito è una canzone d’amore e d’odio. È il respiro affannoso della lotta più temuta, quella contro noi stessi, in cui viviamo accompagnati dai nostri demoni“, ha spiegato il rapper sui social.

Il collegamento con la sua vita privata

L’apparizione di Fedez al Festival arriva in un momento delicato per la sua vita privata. La rottura con Chiara Ferragni e le rivelazioni di Fabrizio Corona hanno riacceso i riflettori sulla sua situazione personale. Solo poche settimane fa, il rapper era apparso confuso sul palco di Sarà Sanremo, episodio che, unito al suo look sanremese, ha alimentato speculazioni sul suo stato d’animo.

Una strategia di comunicazione efficace?

Dopo le dichiarazioni di Fedez, il mistero delle lenti nere è stato risolto, ma resta il dubbio: è stata una scelta davvero improvvisata o una strategia studiata nei minimi dettagli per attirare l’attenzione? Qualunque sia la risposta, una cosa è certa: Fedez ha già lasciato il segno su Sanremo 2025, e non solo per la sua musica.